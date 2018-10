"Rafaela debería seguir a Rosario y Santa Fe y declarar su autonomía"

La autonomía municipal es un derecho adquirido por todas las localidades del país desde 1994. En ese año, se reformó la Constitución Nacional, que en su artículo 123º dice textualmente: "Cada provincia dicta su propia Constitución, conforme a lo dispuesto por el Art. 5 asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero". Luego de 24 años, sigue siendo una deuda en Santa Fe.

Sin embargo, las principales localidades de la Provincia, han empezado a dar sus primeros pasos para llevar adelante procesos autonómicos, luego de conocerse el fracaso de un nuevo intento de Reforma Constitucional. En Rosario, recientemente, el Concejo Municipal aprobó una ordenanza a partir de la cual determina que la conformación de las listas para las próximas elecciones de 2019, deberán tener paridad de género. Y en Santa Fe, se avanzó con otra ordenanza, que va mucho más allá: declarar "la plena autonomía de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz en sus aspectos institucionales, políticos, administrativos, financieros y económicos" y propone crear una “Comisión de Elaboración de la Carta Orgánica Municipal Santafesina”, compuesta por tres integrantes del Ejecutivo y tres del Concejo Municipal.

Pero... ¿qué es la autonomía? ¿Qué implicaría? Para Domingo Rondina, constitucionalista de la ciudad de Santa Fe, "siempre es difícil de contestar, porque puede significar muchas o pocas, de acuerdo al grado al que se le da. Hay una definición clásica, de Rossatti (NdR: Horacio, actualmente, Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación) -que es el que más escribió sobre este tema- que dice que autonomía consiste en dictar su propia ley y regirse por ella. ¿Qué cosas incluye la autonomía? Dos cosas mínimas: la autarquía (la capacidad de recaudar sus propios fondos y decidir como usarlo) y la autocefalía (la capacidad de definir sus autoridades y decidir como elegirlas). Esto, como mínimo, debe ser reconocido a todas las municipalidades del país, porque con la reforma del '94, se estableció claramente que las Provincias van a respetar las autonomías de sus municipios. Entonces, como mínimo, debemos pensar en que pueden decidir qué tributos van a cobrar, cuánto van a cobrar por ello y en qué lo van a gastar, sin sujeción a otros poderes. También que pueden decir sus autoridades: ¿queremos elegir a un Intendente y a su Vice o solo a un intendente? ¿Queremos tener 5 o 10 concejales? ¿Queremos tener concejales por barrio, por zona o por cantidad de población en general como hasta ahora? Eso también lo deberían definir las propias comunidades", indicó en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz). "Hoy está definido por una ley del año 1939 (la ley de Municipios y Comunas Nº 2756) que ni siquiera registra la última reforma constitucional de la Provincia de Santa Fe, del año 1962, que dice que es tarea de la Legislatura definir el grado de autonomía de los Municipios. Pero, la Legislatura no avanzó en ese tema. Después vino la Reforma Nacional del '94 y Santa Fe sigue sin adecuarse. Entonces, es lógico que esté pasando lo que está pasando en Rosario y Santa Fe: empiezan a haber decisiones de los Concejos Deliberantes de la autonomía que la Constitución le otorga".

Pero... Rosario y Santa Fe son ciudades de primera categoría por tener más de 200.000 habitantes. ¿Podrían hacerlo ellas solamente o Rafaela -o cualquier otra localidad de la Provincia- también podría avanzar con su autonomía? "Rafaela es de la misma categoría de Santa Fe y Rosario, porque para la Constitución Nacional no existen categorías. Entonces, eso de marcar entre primera y segunda, es totalmente inconstitucional. Todas las ciudades merecen autonomía. Mucho más, una ciudad como Rafaela, con la importancia que tiene. Así que no me cabe ninguna duda que Rafaela tiene que encolumnarse en el mismo camino de Rosario y Santa Fe y empezar a promover ordenanzas que hagan uso de la autonomía municipal. También pueden accionar legalmente o presentar proyectos ante la Legislatura para que se reglamente el tema de la autonomía. O lo decide la Provincia, o lo decide la Justicia o lo decide el Municipio", indicó.

En el caso de un reclamo judicial... ¿adonde se debería hacer? "Hay que empezar ante la provincia, porque es una discusión con el Gobierno Provincial. Indudablemente, esto termina en la Corte Nacional. Incluso, se podría plantear alguna vía más directa, vinculada a que se trata de un tema constitucional. Pero también hay que evaluar que estamos en una situación de inconstitucionalidad por omisión. Quiere decir, la falta de reglamentación -pese a la orden constitucional- hace que el silencio de la Legislatura sea un silencio inconstitucional", respondió.

¿Es imprescindible una Reforma de la Constitución de la Provincia? "No es necesaria, porque la Constitución de Santa Fe del '62 fue muy sabia. Ellos renegaron del sistema autonómico de la Constitución del '21 (que nunca llegó a implementarse completamente) y si bien propugnaban la autonomía, decidieron no regularla ellos, sino la Legislatura. Entonces, la Constitución actual de la Provincia permite que lo hagan diputados y senadores. Ni siquiera con mayoría especial de 2/3, sino con mayoría simple en cada Cámara. Y en eso están de acuerdo todos los constitucionalistas", sentenció. ¿Por qué no se hace? "Por falta de acuerdos políticos. Deberían cumplir la Constitución Nacional, pero... ¿cuántas cosas no se cumplen?", replicó.

¿Recibió alguna consulta sobre este tema, más allá de Rosario y Santa Fe? "Sí. entiendo que ha varios dirigentes políticos trabajando en ordenanzas de distintos lugares. Ha habido varias presentaciones de proyectos en este sentido. Algunos están trabajando -como Santa Fe- para pedir una estatuyentes para sus ciudades y otros han presentado o están por presentar proyectos vinculados como las listas de Rosario con el criterio de paridad. En varios municipios ya se hizo, incluso en Santa Fe", respondió Rondina, quien señaló que recibió consultas de nuestra ciudad, de Reconquista y de Sastre. Pero no quiso profundizar sobre estos temas. "Los políticos tienen que evaluar los tiempos de presentaciones", indicó.

¿Será un tema de campaña en 2019? "Si este tema sigue siendo impulsado en Rosario y Santa Fe, sin dudas van a haber discusiones en todas las ciudades", concluyó.