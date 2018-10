Brasil elige presidente con Bolsonaro como favorito

RIO DE JANEIRO, 27 (AFP-NA).- Los brasileños decidirán hoy si durante los próximos cuatro años serán gobernados por el ultraderechista Jair Bolsonaro, que lidera los sondeos, o por el izquierdista Fernando Haddad, que trató de formar un "frente democrático" para impedir la victoria de un apologeta de la dictadura militar (1964-85).

Más de 147 millones de brasileños están habilitados para votar hoy al presidente que asumirá el 1º de enero en reemplazo de Michel Temmer, el actual mandatario. Ambos contendientes aprovechaban al máximo la campaña: Bolsonaro, a través de internet y su rival Haddad, desde la favela lanzaron este sábado los últimos guiños al electorado.

Bolsonaro, un excapitán del Ejército de 63 años, ganó la primera vuelta con 46% de los votos, frente a 29% para Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT). Los sondeos del balotaje le auguran una victoria aunque en los últimos días la diferencia se redujo a 6 puntos. Sus electores prestaron más atención a su promesa de combatir una criminalidad galopante flexibilizando el porte de armas y a sus denuncias contra la corrupción que a sus exabruptos misóginos, homofóbicos y racistas o a su falta de iniciativas importantes en sus 27 años como diputado.

El vencedor deberá gobernar junto a un Congreso con partidos debilitados por los escándalos y dominado por los lobbies conservadores del agronegocio, de las iglesias evangélicas y de los defensores del porte de armas.

El PT seguirá siendo la primera fuerza en la Cámara, pese a haber perdido varios diputados tras ser uno de los partidos más golpeados por las investigaciones sobre sobornos en Petrobras. Ese escándalo llevó a la cárcel a su líder histórico, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), que purga desde abril una pena de 12 años de cárcel.

Haddad, de 55 años, fue designado candidato en septiembre, en reemplazo de Lula.

Su despegue se dio sobre la base de millones de brasileños que se beneficiaron de las políticas de inclusión social de Lula. Pero no consiguió, superada la primera vuelta, más que el "apoyo crítico" de los principales dirigentes de centroizquierda, que reprochan al PT sus manejes político-financieros durante sus años en el poder.

Quien resulte electo sustituirá el 1º de enero de 2019 al conservador Michel Temer, el presidente más impopular desde el retorno de la democracia, que asumió el cargo en 2016 tras la destitución de Dilma Rousseff, del PT, acusada de manipular las cuentas públicas.

Haddad prometió luchar hasta el último aliento para impedir que "el fascismo se instale en Brasil"; y Lula pidió desde la cárcel relegar las divergencias entre "demócratas". "No podemos dejar que la desesperación lleve a Brasil hacia una aventura fascista", alertó.

Bolsonaro, que aún carga con una bolsa de colostomía debido a una puñalada que le asestaron en el abdomen en septiembre, hizo campaña esencialmente en las redes sociales, sin participar en ningún debate, alegando prescripción médica. Su convalecencia no suavizó en nada sus violentas diatribas.

"O se marchan o van a la cárcel. Esos marginales rojos serán desterrados de nuestra patria", vociferó el domingo en una intervención por teléfono trasmitida en un mitin en Sao Paulo.

Esa arenga "rabiosa" llevó a Alberto Goldman, exgobernador de Sao Paulo y miembro de la dirección del centroderechista PSDB (el partido del expresidente Fernando Henrique Cardoso) a anunciar que votaría por Haddad.

Goldman cree que las instituciones democráticas resistirán a un gobierno de Bolsonaro. "Pero no estoy dispuesto a pagar para comprobarlo", declaró.

Márcio Coimbra, coordinador de programas de posgrados en Relaciones Internacionales de la Facultad Presbiteriana Mackenzie (EE. UU.), descarta que Bolsonaro pueda tomar medidas "que afecten a la democracia". Brasil, alega, tiene "un Ministerio Público fuerte, una Corte Suprema fuerte y un Congreso abierto".