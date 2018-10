En las redes sociales

Dirigentes del peronismo y del Frente para la Victoria recordaron ayer a través de las redes sociales y con distintos actos a Néstor Kirchner al cumplirse el octavo aniversario de su muerte.

El jefe del bloque kirchnerista en Diputados, Agustín Rossi, que estuvo en una jornada en Río Gallegos, consideró que "sin dudas Néstor es la figura política que marcó a fuego la primera década de este siglo". "Con él muchos de nuestra generación recuperamos sueños, recuperamos valores, recuperamos el sentido de la política. Néstor le dio a la política un verdadero sentido de transformación", señaló el ex ministro de Defensa.

A través de las redes sociales, el Consejo Nacional del PJ, presidido por José Luis Gioja, también se sumó a los recuerdos: "Por nuestros sueños. Por una Patria libre, justa y soberana. 1950 Néstor Kirchner 2010. Néstor vive".

Por su parte, el diputado nacional Axel Kicillof publicó un breve video del ex secretario general de la Unasur: "Dijo ´Vengo a proponerles un sueño´ y me conquistó. Néstor Vive", escribió.