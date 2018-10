Homenaje a Alfonsín

BUENOS AIRES, 28 (NA).- Al cumplirse el aniversario número 35 de la restauración democrática, el presidente Mauricio Macri encabezará este lunes en la Casa Rosada un homenaje al ex presidente radical Raúl Alfonsín. Se trata de la inauguración de la muestra "Alfonsín por Alfonsín", que se realizará desde las 15:00 en el Museo Casa Rosada con la participación de dirigentes de la UCR y de toda la familia del ex mandatario.

Asistirá el ex diputado Ricardo Alfonsín, quien se encuentra enfrentado a la conducción del partido centenario por su alianza con el PRO en Cambiemos e, incluso, forma parte activa del armado electoral del "Encuentro Progresista" junto a Margarita Stolbizer y Miguel Lifschitz de cara a las presidenciales de 2019.

El jefe de Estado será el único orador en la presentación de la muestra en la que se expondrá el archivo personal del ex mandatario, fallecido en 2009, que la familia donó para que se exhiba durante todo noviembre en el Museo Casa Rosada, ubicado en el subsuelo de Balcarce 50.

En paralelo, la UCR Capital celebrará los 35 años de democracia este domingo desde las 15:00 en el Centro Cultural Recoleta con una instalación interactiva que evoca el triunfo electoral de Raúl Alfonsín el 30 de octubre de 1983.

Se exhibirán 44 fotografías realizadas por el histórico fotógrafo presidencial, Víctor Bugge, acompañadas de audios y vídeo, mientras que brindará palabras alusivas el diputado Martín Lousteau, el presidente de la UCR Capital, Guillermo de Maya, y los dirigentes Luciana Rached y Tomás Mestre, de la Juventud Radical.

El 30 de octubre de 1983, Raúl Alfonsín se convertía en el primer presidente electo tras siete años de dictadura, al derrotar en las urnas con el 51,75 por ciento de los votos a la opción peronista que lideraban Ítalo Luder y Deolindo Bittel.

Luego, el 10 de diciembre de 1983, el radical asumió la primera magistratura y gobernó hasta mediados de 1989, cuando asumió en forma anticipada el peronista Carlos Menem.