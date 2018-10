Economistas advirtieron sobre riesgos de incumplir

BUENOS AIRES, 27 (NA). - Economistas destacaron ayer como un hecho "positivo" la decisión del FMI de aprobar la ampliación del acuerdo ´stand by´ firmado con la Argentina, pero advirtieron sobre las "dificultades" que tendrá el Gobierno para cumplir el entendimiento.El economista Claudio Loser advirtió que "ahora vienen más exigencias" tras el incumplimiento del primer acuerdo con el Fondo y reconoció que "el aumento en los niveles de la deuda argentina es preocupante".Loser afirmó que el presidente Mauricio Macri "no tiene que ser buen alumno del FMI, tiene que ser buen presidente de la Argentina". Consideró que el Gobierno está haciendo "lo más que puede, han reaccionado bien y han tomado la responsabilidad de decir `este es mi problema´, y no decir que alguien de afuera vino a imponerles eso"."Países como Uruguay, Brasil o México han manejado las cosas bien cuando recibieron asistencia y hoy no dependen financieramente del Fondo, y no porque se los haya tratado más suavemente, sino porque hicieron las cosas bien, hicieron la dieta necesaria para salir de la crisis", subrayó en declaraciones a FM La Patriada.Fausto Spotorno, del Centro de Estudios Económicos, estimó que el Gobierno "tendría que vender 5.000 millones de dólares que le da el FMI" para equilibrar el mercado cambiario. "El dólar está estable a pesar de que el mundo estuvo complicado en materia financiera. Y todavía falta que entren los dólares del trigo y los del propio Gobierno", afirmó en declaraciones radiales.Para la consultora SBS, la Argentina "sigue cerrando rápidamente sus déficits fiscal y externo en medio de este desafiante contexto global, con el fuerte respaldo del FMI". No obstante, advirtió que "también emergen los costos reales de la estabilización y alimentan las dudas alrededor de la viabilidad política del camino trazado"."Aunque la aprobación del nuevo acuerdo con el FMI debiera dar cierto impulso en el corto plazo, entendemos que los activos argentinos todavía reflejan las dudas alrededor de la capacidad del Gobierno de sostener un programa con altos costos reales, factor que amerita mantener la cautela", aseguró en su informe la compañía.El economista Martín Alfie, de la consultora Radar, opinó que "la clave de este programa es garantizar los fondos necesarios para pagar la deuda en 2018 y 2019". En su cuenta de Twitter, señaló que el nuevo convenio, con desembolsos acelerados, apunta a "reducir el riesgo de default, al menos momentáneamente"."En síntesis, la apuesta conocida hasta el momento: apretón monetario para intentar frenar las expectativas de devaluación e inflación, y ajuste fiscal para mejorar la confianza y volver a los mercados. Confianza que por ahora (viendo evolución del riesgo país) no volvió", sostuvo. Y agregó: "Ajuste fiscal: se confirma la apuesta de reducir el déficit fiscal como solución a todos los problemas, cueste lo que cueste. Esa es la principal meta de este programa. ¿El objetivo? Que el país deje de vivir de prestado. Receta clásica del FMI".Por su lado, el economista de la consultora Invecq Santiago Bulat afirmó que con el acuerdo "será clave generar un recupero en la confianza de activos locales que reduzca el riesgo país y a su vez, la volatilidad cambiaria"."Esto da algo más de margen para bajar la tasa de interés local", dijo el especialista.