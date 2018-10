El Gobernador desconoce el borrador con el cronograma

El Gobernador de la Provincia, Miguel Lifschitz, negó en el día de ayer que las fechas que estuvieron circulando en las últimas horas como el futuro cronograma de elecciones en la Provincia de Santa Fe sea el que efectivamente se concrete el próximo año.En diálogo con el corresponsal de LA OPINION, Darío Schueri, el mandatario provincial dijo que "las fechas no las establece ninguna Secretaría Electoral. Las establece el Gobernador por decreto. No hay ningún decreto del Gobernador. Yo no pedí ningún cronograma y nadie me lo pasó, porque no estamos analizando este tema, esa es la realidad. Si alguno elaboró ese cronograma y se lo hizo llegar a no sé a quién, puede ser. Pero nada que ver con nosotros".En similar tono se expresó ante LT9: "Seguro han tomado el cronograma de 2015 y lo han adaptado a los domingos de 2019. No hemos hecho ninguna propuesta. Ni siquiera la hemos analizado”, dijo.“Es común y habitual que las elecciones se realicen en el primer semestre. Es un tema que vamos a conversar dentro del Frente Progresista en noviembre. Tenemos tiempo para sacar el cronograma electoral. No hay fecha establecida ni calendario propuesto por el gobierno”, completó el mandatario.