Recta final del espinoso debate del presupuesto

El debate del Congreso sobre el Presupuesto 2019 ingresa en su fase final en un momento delicado para el Gobierno, en medio de una tensión con María Eugenia Vidal, su principal activo político, y con el FMI defraudando sus expectativas.El Gobierno tuvo éxito en su objetivo de contar con la media sanción del Presupuesto 2019 por parte de la Cámara de Diputados antes de que el FMI aprobara el nuevo préstamo, un acuerdo que además fue puesto sobre la mesa de negociación con el peronismo para apelar a la "responsabilidad".Sin embargo, el Gobierno había dejado trascender entre empresarios y banqueros que la ampliación del préstamo sería de aproximadamente 6.700 millones de dólares y finalmente fue de U$S 5.700 millones.Si bien es poco probable que los senadores peronistas alineados con los gobernadores le nieguen el presupuesto al presidente Mauricio Macri, este nuevo cambio en las previsiones del Gobierno puede desembocar en algún llamado de atención y un pedido de explicaciones.Por otra parte, el Gobierno llega a esta segunda etapa de la discusión sobre el Presupuesto con un conflicto político nada menor, como es la molestia de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal porque la negociación con el peronismo en torno al Presupuesto 2019 afectó a su distrito.Algunos gobernadores de la oposición habían planteado desde el principio el reclamo de que la Nación dejara de hacerse cargo de EDENOR Y EDESUR y le pasara esa responsabilidad a la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires, lo que finalmente quedó plasmado en la adenda al Pacto Fiscal 2018.También se incluyó ahí la disposición para que, a partir del 1 de enero de 2019, la Provincia y la Ciudad "participen en la financiación de la tarifa social del servicio" que presta AySA: otro pedido de los gobernadores peronistas que obligaron así al Gobierno a perjudicar de alguna manera los dos distritos más importantes que cuenta entre su capital político y, encima, de cara a un año electoral.El nuevo gasto que implican estas transferencias se suma al impacto que sufrió la Provincia en el Fondo del Conurbano -una caja que Vidal consiguió y festejó como un éxito histórico de su gestión- se vio golpeado por el efecto de la devaluación.Desde hace más de un mes que tanto en el oficialismo como en la oposición vienen advirtiendo en conversaciones de pasillo que Vidal se había puesto más dura con el Gobierno nacional, debido a estas gestiones, y en ese contexto nació el reclamo de una compensación de 19.000 millones de pesos para el Fondo del Conurbano.En el medio, el ministro de Gobierno de la Provincia, Joaquín de la Torre, salió a cuestionar públicamente a Rogelio Frigerio, el elegido por el presidente Mauricio Macri para negociar la aprobación del presupuesto con los gobernadores y, se sabe, ningún ministro se expresa de esa manera sin la venia de sus jefes en el Poder Ejecutivo.Ahora, Frigerio busca la manera de compensar a Vidal con más recursos, con los 19.000 millones de pesos que reclama para el Fondo del Conurbano y quizás algo más.Según indicaron fuentes de la Provincia, la negociación es compleja: dado que una parte de los 40.000 millones de pesos del Fondo del Conurbano previstos para 2018 está compuesta por un monto fijo que se había estipulado sobre la base de una inflación anual del 10%, la administración de Vidal busca un ajuste por costo de vida tomando en cuenta este año y el próximo.Solo en 2018 está previsto que el índice de precios al consumidor experimente un incremento interanual superior al 40 por ciento.En 2019, se espera que la Gobernación reciba por el Fondo del Conurbano 65.000 millones de pesos que sirvan para cubrir no solo los gastos por subsidios a la energía y el agua, sino también al transporte, otro ítem que la Nación descargó en las provincias.Sin embargo, detrás de todo problema económico hay uno político y en el caso de la provincia de Buenos Aires tiene que ver con los acuerdos que el gobierno de Vidal mantiene con dirigentes del massismo e intendentes peronistas que, al igual que le ocurre a Macri en la Nación, le aseguran la gobernabilidad.Es por eso que hubo varios diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires, entre ellos la jefa del bloque massista, Graciela Camaño, que criticaron durante el debate del presupuesto la parte que le tocó a la Provincia.Las negociaciones entre la Provincia y la Nación no haría mella en la discusión del Presupuesto 2019 que se lleva adelante en el Senado, pero tampoco pasará desapercibida. Y es que en la Cámara alta los gobernadores tienen un peso determinante y ellos no solo piensan en no perder dinero para sus distritos, sino también en cómo llegará Cambiemos a la campaña de 2019, sobre todo en el distrito más importante del país en términos electorales.En este contexto, cualquier beneficio extra para la provincia de Buenos Aires será seguido de cerca por el peronismo. (Especial de NA)