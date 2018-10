Recuerdan a Kirchner

Militantes de Unidad Ciudadana recordarán hoy a Néstor Kirchner, a 8 años de su fallecimiento. "No encontramos mejor forma de homenajearlo que militando", afirman.Hoy, en el Merendero "Luz de Esperanza" (Pascual Brusco 1575, Barrio Virgen del Rosario), desde las 16:30, estarán compartiendo "la tarde con los pibes y las pibas, además de ayudar al merendero a preparar las viandas para la semana. Te invitamos a que te acerques con alimentos no perecederos o un cuento, una canción, una pequeña obra, lo que puedas compartir con lxs chicxs"."#NestorVive porque lxs militantes como él, lxs que se la juegan, lxs que no especulan, no mueren nunca. Quedan definitivamente abrazados a la historia y a la memoria de sus pueblos", señalan.Por otra parte, desde las 18:30, se realizará el acto central en Bv. Lehamann 683.