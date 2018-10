Arremetida de Fernando Muriel contra Corach

El coordinador del Nodo Región 2, Fernando Muriel, dijo en La Mañana de ADN que el jefe de Gabinete local, Marcos Corach, lo va a culpar de todos los problemas de inseguridad que tenga nuestra ciudad de ahora en más.Muriel comenzó diciendo que no fue invitado a la reunión que se llevó a cabo ayer en intendencia, con todas las partes importantes de la ciudad. En tanto, se refirió al jefe de Gabinete de el Municipio, Marcos Corach, y dijo que "no me convocó porque no es el Jefe de Gabinete de la Municipalidad quién para convocarme. Me invitó a una reunión, yo accedí, nos reunimos y no fue tal cual se publicó el contenido", dijo Muriel en primera instancia.En tanto destacó que "Corach a mí me planteó que como ellos pensaban desde el Municipio que en mi caso puedo ser una amenaza electoral, cuestión que hoy ni siquiera está en agenda, fundamentalmente me iban a hacer cargo de aquí en adelante de todas las cuestiones que tienen que ver con la seguridad por esa situación", destacó el titular del Nodo local.Y siguió: "me dijo que me van a adjudicar todos los problemas de inseguridad, y la verdad que me sorprendió porque a Marcos lo conozco desde los 5 años y que me plantee esto eso implica que...yo no me quiero meter en las personas de los demás pero no es un buen obrar de un funcionario", expresó.La respuesta de Muriel fue que "la función del coordinador del Nodo es una función más general, de coordinación, de estar cerca de los municipios y comunas y que el tema de seguridad no iba a ser uno de los cuales yo no me ocupe, porque en realidad lo quiero hacer, porque vivo acá y porque quiero solucionar los problemas. Además no tenía la potestad ni la facultad de asignar jefes policiales o de establecer elementos de los operativos", dijo el coordinador.