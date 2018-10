Los compromisos del Gobierno por el crédito

BUENOS AIRES, 27 (NA). - La aprobación del Fondo Monetario Internacional (FMI) del acuerdo ampliado con la Argentina incluye los siguientes puntos principales:- El acuerdo total sube a US$ 56.300 millones -el anterior era de US$ 50.000 millones- que el Gobierno deberá pagar en 36 meses.- De ese total, el FMI ya había girado a la Argentina U$S 15.000 millones.- El nuevo acuerdo permite que el Gobierno reciba en noviembre un desembolso por 5.700 millones de dólares.- En diciembre, la Argentina recibirá otro desembolso similar, hasta completar US$ 11.400 millones.- Según informó el organismo, los desembolsos totales incluyendo el de noviembre llegan a los US$ 20.400 millones, aproximadamente, desde junio último.- La Argentina solicitó el crédito como apoyo presupuestario, en medio de una fuerte crisis que duplicó la cotización del dólar y disparó la inflación por encima del 40%.- Para ir recibiendo los desembolsos, el país deberá cumplir con la reducción del déficit al cero por ciento el año próximo.- El acuerdo es una revisión del anterior aprobado el 20 de junio último.- Para recibir esos fondos habrá revisiones trimestrales de las metas fiscales, monetarias y cambiarias que habrá que cumplir, como el déficit cero en 2019.- La meta del déficit primario es del 2,7% del PIB para este año, del 1,3% para el próximo y de 0% en el 2020.- La meta de resultado financiero es del 5,% del PIB para este año, del 3,7% para el siguiente y del 2,3% para el 2020.- En el anterior acuerdo ahora revisado, el Gobierno se comprometió a fortalecer la autonomía del Banco Central, enviando un proyecto al Congreso.- No recibir fondos del Banco Central para financiar el Presupuesto.- Recompra de letras intransferibles en poder del BCRA y reducción del stock de LEBAC.- El acuerdo incluía también una ampliación del gasto social equivalente a 0,2% del PIB.