Valuar: el valor de 15 años

Nacimos con un objetivo, ser una herramienta para el crecimiento de nuestra zona y el país. Ese fue el impulso para lanzarnos aquel 27 de octubre de 2003, hace 15 años, el día en que iniciamos nuestras operaciones.Valuar es una entidad surgida en Rafaela, de hecho, somos la primera agencia de cambio habilitada por el Banco Central de la República Argentina para operar en la ciudad. Formada por capitales nacionales, bajo la gestión de la familia Bertolaccini y un sólido equipo de profesionales, realizamos operaciones de compra y venta de moneda extranjera.Nuestro valor agregado es la disponibilidad constante, no sólo de Dólares y Euros, sino también de monedas no habituales para el ahorro, pero necesarias al momento de viajar, como reales, pesos uruguayos o libras esterlinas, entre otras. Contamos con una atención sumamente personalizada, a total disposición de nuestros clientes, priorizando su seguridad y privacidad y, además, le sumamos la compra y venta de oro y de cheques de viajeros.Estamos marcados por ese espíritu rafaelino de empuje y crecimiento, por lo que no solo nos fortalecimos en el rubro cambio, a través de los años, sino que desde 2012 sumamos turismo a nuestros servicios, siendo un referente del sector para más de 15.000 viajeros que ya nos eligieron.Tenemos un inquebrantable afán por brindar un servicio seguro, transparente y de calidad sumado al conocimiento, trato personalizado y la predisposición de nuestros colaboradores.Todas virtudes que, junto a la valoración de nuestros clientes, nos permitió expandirnos, sumar fuentes de trabajo y estar presentes en nuevas plazas hasta llegar a las cuatro sucursales actuales en Santa Fe, Paraná, San Francisco y Buenos Aires.Somos Valuar, estamos orgullosos de lo que hacemos, y estamos agradecidos a nuestra ciudad, a su gente, que nos vio nacer porque son uno de los motivos para hoy poder celebrar nuestro décimo quinto aniversario.