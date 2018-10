Exitosa 1ª subasta de vehículos incautados

En un inédito acto público que tuvo lugar en el Galpón 17 del Parque Nacional a la Bandera, se realizó este jueves en Rosario, la primera subasta de autos de alta gama incautados a bandas criminales. Salieron a la venta 17 vehículos, por los que la provincia recaudó 4.045.000 pesos que ahora serán destinados a políticas sociales con prioridad en salud y educación.Más de 600 personas, que se inscribieron previamente a través de la web oficial, participaron del acto conducido por martilleros especialmente sorteados para garantizar la transparencia. Este remate es el primero de una serie que llevará adelante la flamante Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), inaugurada en julio, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.Al comienzo de la subasta, el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, subrayó la lucha diaria del gobierno provincial: “Ya no nos alcanza con detener a los delincuentes, no nos alcanza con encarcelarlos, no nos alcanza con apartarlos de la sociedad sino que queremos ir por sus bienes y que el valor de estos bienes sean puestos a disposición de instituciones de bien común e intermedias; eso es sumamente importante para el gobierno de Santa Fe que continúa firme en el camino del desmembramiento de esas organizaciones”.“El apoyo de la sociedad en esta decisión ha sido muy grande; se notó el respaldo en la gran cantidad de gente que se inscribió, lo que nos ha obligado a desplegar una logística que garantizara la organización y la seguridad de semejante evento”.En tanto, el secretario de Gestión Pública, Matías Figueroa Escauriza, destacó que “para el gobierno provincial es muy importante el paso que hemos dado: culminamos la primera subasta pública sin ningún inconveniente y vendimos 17 vehículos decomisados a organizaciones criminales. Este hecho hace que no sea una simple subasta sino algo muy importante para la provincia de Santa Fe y para el país”.También resaltó la firme decisión política del gobernador Miguel Lifschitz de atacar los bienes de los delincuentes: “Esto genera que Santa Fe sea la primera provincia en rematar los rodados productos de distintos delitos. Es el mojón inaugural de una nueva política pública, afectar el poder económico de las bandas criminales y devolver el patrimonio que se había obtenido a través del delito a la sociedad”.Figueroa Escauriza detalló que “el dinero recaudado va a ser aplicado a políticas sociales, a resarcir a las víctimas que hayan sido despojadas de montos económicos en diferentes causas y en los casos en que sea necesario, se mantendrán en cuentas especiales hasta que se resuelvan cuestiones judiciales”.LA SUBASTAEl vehículo Mercedes Benz 160 classic, modelo 2001, fue el más barato que se vendió en la puja por un monto de 80 mil pesos, mientras que el más caro vendido fue el Peugeot 208 GT, modelo 2017, por un valor de 455 mil pesos. “El costo de la transferencia es standard para todos los autos, independientemente de su precio. Además, hemos tomado las medidas de seguridad necesarias para que quienes compren no tengan complicaciones en el futuro. Nadie va a saber quién fue el anterior dueño”, especificó el secretario de Gestión Pública.