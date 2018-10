Togni: “Este equipo está acostumbrado a las difíciles”

En la previa a la gran final entre, partido que se jugará mañana desde las 16:30 hs y definirá quién de los dos se consagra campeón Absoluto de Primera A,aprovechó para dar su opinión sobre dicha definición, que lo tiene a su equipo 0-3 abajo, y que paraliza al fútbol doméstico.“Estamos bien, a pesar del resultado el equipo está muy bien, con unas ansias que hay que contener un poco porque no ven la hora que llegue el domingo, eso por un lado me deja muy tranquilo, si bien, apuntó el DT de “Peña”, que luego agregó: “Tacural, campeón del Apertura, Peñarol, campeón del Clausura, dirimen en un mano a mano quien se queda con la Copa Challenger “Américo Lito Maina”. La ida, jugada el domingo pasado en cancha del Deportivo Libertad, ganada por el equipo de Eijo, colocan al ‘Depor’ como favorito, aunque la última palabra aún no está dada…, advirtió Togni.-Si, estamos tranquilos. El grupo está bárbaro y si bien sintió el golpe del resultado sabe que en casa se puede dar vuelta, va a ser muy difícil ante un buen equipo pero estamos confiados en revertirlo, la posibilidad está y trataremos de hacer lo posible para conseguirlo. Es muy difícil pero estamos confiados que lo podemos revertir, a este equipo le gusta la heroica, este tipo de partidos. Es fútbol, en algún momento te puede tocar perder y no podemos permitirnos terminar peleados o mal porque en estos últimos cuatro años se ganó mucho.-Si. Es un 3 a 0, un resultado amplio, pero también me deja la tranquilidad que tuvimos 6 o 7 situaciones muy claras, tres de las cuales fueron dentro del área chica. La otra tarde Peñarol las embocaba, esto es fútbol, la pelota no entró y quedó esa diferencia marcada. El equipo está muy bien, en casa se siente muy fuerte, le hizo cuatro goles a Atlético, tres a Libertad, es un equipo que convirtió, tiene jugadores de experiencia, de buen pie, que cuando están en su día, si estamos finos y la defensa puede redondear un buen partido es una diferencia larga pero se puede acortar.-Planificamos un partido en donde teníamos que estar tranquilos, sobre todo en el PT, tuvimos el condicionamiento de la forma en la cual nos convierte Tacural el primer gol y eso nos saca de partido. Nos quedamos con el gol, el reclamo que el línea levantó el banderín y el árbitro lo deja seguir, y de afuera no pudimos trasladar la tranquilidad necesaria para volver al partido. Se hizo en el entretiempo, en el complemento el equipo fue otro pero en nuestro mejor momento ellos nos hacen el segundo de pelota parada.-Sentimos más el cansancio psicológico que el físico, acá la cabeza maneja todo. Cuando entramos en la locura de ese primer gol nos sentíamos enojados, perdimos de vista que estábamos jugando una final. El equipo cada vez que tenía la pelota lastimaba. Ellos aprovecharon la pelota parada, es un rival que sabe aprovechar bien sus virtudes pero a nosotros nos queda la tranquilidad que tuvimos varias situaciones claras. Con este rival en las otras dos veces que nos enfrentamos también tuvimos situaciones, algo que te deja tranquilo porque le podemos generar situaciones, tendremos que estar más claros en la definición.-Es el partido más importante para mí, 100 x 100 seguro. Para el grupo la Copa pasa a un segundo plano, es la posibilidad de remontar ese 0-3 y hacer historia. Sería el broche de oro para cerrar cuatro años increíbles.-Tenemos que convertir lo antes posible, sin volvernos locos, habrá que tener un equipo ofensivo, que banque la pelota y se anime a tenerla, que no tenga la presión del partido que estamos jugando. Vamos a tener que estar muy finos en defensa pero es una realidad que Peñarol antes de la media hora tendría que poder convertir para que no empiece a jugar el reloj en la cabeza del jugador.