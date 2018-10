Sorpresiva suspensión del show de Guasones

Finalmente, ayer se canceló el recital que tenía previsto dar Guasones anoche en la Sociedad Española de la ciudad de Rafaela. Luego de una mañana de idas y vueltas, la banda oficializó la novedad cercano al mediodía. La historia es un poco larga y lo de ayer no es más que la gota que rebasó el vaso.Haciendo un poco de memoria, cuando se anunció la visita de Guasones, en principio se había dicho que sería el 27 de octubre, es decir hoy. Esa fecha fue en su momento oficializada en el flyer oficial de la banda en todas sus redes sociales. Luego la fecha rafaelina fue sacada de la gira y volvió a aparecer el 9 de septiembre en un tweet publicado por la cuenta oficial de Guasones, claro que ya con la corrección de la fecha ahí ya prevista para el 26 de octubre. Asimismo, desde un primer momento se manejó la Sociedad Española como casi único lugar de realización del evento.Ayer antes de las 11 de la mañana a todos los interesados en el show les llegó una notificación de Facebook donde se cancelaba el evento “Guasones en Rafaela”. A partir de ese momento, el público comenzó por todos los medios a tratar de averiguar lo que ocurría. Un rato después apareció un comunicado en el twitter de Guasones confirmando que el recital no se hacía. “Con mucha bronca, tenemos que comunicarles que el show de hoy 26 de octubre, fue cancelado”, comienza diciendo la nota con el llamativo detalle que ni siquiera mencionan el lugar donde iba a hacerse la presentación. “Ustedes y nosotros fuimos estafados”, continúa, para luego hacer referencia a la producción local en el nombre de Cristian Campos. Guasones aduce incumplimiento de contrato, por el supuesto no pago de una determinada suma de dinero previa a la realización del show que habrían sido pautadas con anterioridad. Incluso se difundió un video del manager de Guasones, Andrés Vignolo, quien también responsabilizó a Campos por la suspensión del recital al señalar que "nos ha estado engañando todo el tiempo".Como contrapartida, el mencionado Campos le dijo a este Diario que el pago que estaba pautado se había depositado e incluso envió a este cronista fotografías de los comprobantes de depósito y de pago de alquiler y otras obligaciones propias de estos eventos. Por tanto, desde el lado de la producción niegan un incumplimiento de contrato, porque dicen que se cumplió con todo lo que había pedido la banda y fueron más concretos: “no querían tocar en la Española”. Además, mencionan otras cuestiones del detrás de escena que no habrían dejado satisfecha a la banda (relacionadas presuntamente con las instalaciones y hasta el catering previo).Ante el malestar de quienes habían adquirido los tickets para ver el show, uno de los negocios de indumentaria de Rafaela que se hizo cargo de su comercialización debió publicar una aclaración, diciendo que no podían reintegrar el dinero. "Nosotros no somos organizadores del evento. Somos un punto de venta más. Por lo tanto no disponemos del dinero para devolverlo de forma inmediata", fue el mensaje que se viralizó en el marco de la polémica.Cabe recordar que ya en el mes de junio Guasones suspendió su participación en un festival en México y hace apenas 9 días también cancelaron su gira por el NOA (Santiago del Estero, Tucumán Salta y Jujuy), que estaba prevista para el mes de noviembre (16 al 19), algo que también fue comunicado a través de sus redes sociales.Ahora queda por confirmar cómo y cuándo se devolverá el dinero de las entradas adquiridas (el valor promedio giraba en torno a los 600 pesos) con anticipación para el recital que no fue. Desde la producción manifestaron que se realizará la devolución del dinero, pero no especificaron la metodología que se utilizará.