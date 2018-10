Atlético: cinco partidos para cerrar el año

Tras la victoria del pasado fin de semana ante Olimpo de Bahía Blanca por 2 a 0 a Atlético de Rafaela le quedarán cinco compromisos para cerrar el 2018, en la primera parte del torneo de la B Nacional.Este fin de semana, con la disputa de la fecha 8, la “Crema” quedará libre y luego volverá a jugar en noviembre.La próxima presentación del equipo albiceleste será el sábado 3 de noviembre, a las 15:30 hs, visitando a Los Andes, juego correspondiente a la novena fecha. Posteriormente estará recibiendo a Central Córdoba, en la fecha 10 y en la 11 irá a Almagro. Posteriormente tendrá a Platense (12), el 1 de noviembre y ante Gimnasia de Mendoza (13) el 8 de noviembre.Antes de su visita a Almagro, habrá nuevamente un fin de semana de descanso debido a la última fecha FIFA del año. Dicho compromiso ante el ‘Tricolor’ se jugará el finde del 24.De dichos cotejos el conjunto dirigido por Juan Manuel Llop tendrá tres de visitante y dos de local. En Alberdi recibirá a los santiagueños y al ‘Calamar’, mientras que estará visitando al ‘Milrayitas’, al ‘Tricolor’ y al ‘Lobo’ mendocino.Para el próximo año, en la segunda parte del torneo de la B Nacional, le quedarán 12 fechas.La fecha 8 del torneo de la B Nacional se puso en marcha en la jornada de ayer con el triunfo de Instituto como visitante ante Temperley por 1 a 0 con gol de Pablo Vegetti, a los 83 minutos. Así la 'Gloria' volvió a ganar luego de dos derrotas seguidas, mientras que el 'Gasolero' cortó su racha de dos victorias seguidas.La fecha continuará hoy con los siguientes compromisos: 15:00 Brown (A) vs Gimnasia (Mza), 16:00 Ferro vs Platense, 18.00 Sarmiento vs Villa Dálmine.15:05 Chicago vs Almagro, 16:00 Gmo. Brown vs Ctral. Córdoba, 16:30 Olimpo - Los Andes, 17:00 Mitre vs Santamarina, 17:30 Ind. Rivadavia – Arsenal.15:30 Dep. Morón - Def. de Belgrano, 21:05 Chacarita - Gimnasia (J).