Con la presencia del Presidente de la Corte, juraron los nuevos camaristas

Ante una presencia de familiares y de autoridades políticas, en la Sala de Audiencias de los Tribunales de Rafaela, se concretó el juramento de los doctores Cristian Pablo Fiz, Sergio Enrique Alvira y Matías Drivet, para el Colegio de Cámara de Apelaciones en lo Penal de la Circunscripción Judicial Nº 5, que tiene su sede en calle Lavalle al 100.El acto estuvo encabezado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, Rafael Gutierrez, quien rápidamente se retiró para poder participar por la tarde del acto de apertura del primer Encuentro de Ciencia y Justicia junto al gobernador, Miguel Lifschitz, y el vice director del CONICEN Santa Fe, Pablo Collins. También estuvo presente otro miembro de la Corte, Eduardo Spuler. Asimismo, participaron el diputado provincial Omar Martínez, el secretario de Justicia Angel Garrote, el secretario de Coordinación Legal y de Políticas Judiciales Leandro Maiarota, el jefe de Gabinete de la Municipalidad Marcos Corach (quien no estuvo presente en la ciudad, ver página 7) y el secretario de Prevención en Seguridad, Delvis Bodoira; como así también diferentes integrantes del Poder Judicial.A partir de la jura de estos tres magistrados, la Cámara de Apelaciones en lo Penal volverá a funcionar a pleno, dado que hoy está integrada únicamente por el Dr. Juan Manuel Oliva, tras las jubilaciones de Hugo Degiovanni (a fines de diciembre de 2017) y de Rodolfo Roulet (fines de 2016). Con esta incorporación, el Tribunal de Alzada contará con cuatro miembros tal como lo establece el sistema procesal penal. Según el presidente de la Corte Suprema de Justicia,, Rafael Gutierrez, traerá aparejado sustanciales mejoras en cuanto a la celeridad de respuesta en el nuevo modelo de gestión de justicia.En su discurso, convocó a Fiz, Alvira y Drivet "a dedicar todo su empeño, esfuerzo y capacidad en el camino de la Magistratura, que no por difícil deja de ser un camino que sea digno de ser transitado".Por otra parte, remarcó la importante inversión que se realizó en materia de infraestructura para adecuar a cada una de las jurisdicciones al nuevo Código Penal, particularmente, para que tuvieran un lugar en donde realizar las audiencias. En cuanto al edificio de calle Alvear de nuestra ciudad, remarcó la adecuación del sistema eléctrico, el equipo de refrigeración central y la rampa de acceso para personas con movilidad reducida y el reacondicionamiento de la estación de la Oficina de Gestión judicial. Esto significó una inversión de 9.41 millones de pesos, erogada con fondos propios del Poder Judicial.En diálogo con la prensa, Gutierrez recordó que había estado en nuestra ciudad hace sólo algunas semanas para poner en funciones al Magistrado del Juzgado Laboral, "también muy necesario para esta zona, por la cantidad de trabajo que tiene. Ahora, completando la cámara penal, que era una necesidad, y fundamentalmente, a partir del nuevo Código Penal desde 2014. Lo que hemos tratado es de dotar a toda la Provincia de dotar todos los medios tecnológicos para la implementación del Código en todas las sedes juridiccionales".En relación a las causas del sistema anterior, destacó que en 2014 "había más de 600.000". En abril de este año, momento en que debían darse por finalizadas, aún quedaban 8 o 9 mil causas. Es por ello que desde la Corte decidieron darle una prórroga hasta octubre, momento que restaban sin resolver 2.400 causas.En cuanto a la posibilidad del juicio por jurado, no lo rechazó y marcó que "lo fundamental es la elección de los jurados, porque por ahí pasa el funcionamiento del nuevo sistema".También volvió a rechazar la posibilidad de avanzar con que la Justicia de la Provincia se encargue del narcomenudeo. "Estoy totalmente en contra. Tienen una gran confusión. La política del menudeo es el que vende para consumir o para vivir, y ahí se corta la cadena de investigación. Pero la deberían hacer los jueces federales que tienen la competencia por ley. Sino, vamos a llenar las cárceles de gente humilde y pobre que vende y los carteles van a seguir trabajando con total tranquilidad".