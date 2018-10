Encuentro de intendentes y presidentes comunales con legisladores provinciales

Ayer, el intendente Luis Castellano participó de una reunión en la ciudad de Santa Fe, con intendentes y presidentes comunales. Este encuentro no es el primero que se realiza, recordemos que en el mes de septiembre tuvo lugar el primero en Rafaela.En esta ocasión, se trabajaron en nuevos puntos que se agregaron al documento sobre el cual ya habían trabajado previamente y que compartieron a legisladores de la provincia, exponiendo las necesidades y urgencias que presentan las distintas localidades.“Habida cuenta de que el Gobernador no nos atiende, pusimos al tanto a los legisladores sobre las necesidades y urgencias que tenemos. Ahora se estaría emitiendo un documento nuevamente, a casi 20 días de haber pedido la reunión y no haber tenido respuesta”, comentó Luis Castellano.En función de esto, anunció que “estamos planteando la firma de un documento y una reunión con todos los presidentes comunales e intendentes para compartir este documento y hacerle la entrega pública al Gobernador”.Además enumeró algunas de las urgencias que manifiestan en dicho documento como el pago de Obras Menores correspondientes a los años 2017 y 2018. El mandatario aclaró que también hay casos en los que el gobierno de la provincia adeuda este fondo del año 2016.Otro de los temas abordados fue la necesidad de votar, junto al presupuesto, un fondo compensador, “habida cuenta de que los municipios y comunas tenemos que atender la demanda creciente como consecuencia de la crisis”.No faltó la mención de “la federalización provincial del plan ABRE que es un plan que ha quedado solamente para Santa Fe y Rosario más alguna comuna que por ahí lo recibe, pero no está llegando a los municipios y comunas del resto de la provincia. Hay que federalizarlo porque allí hay un dinero más importante que el que viene por Obras Menores”, remarcó.SEGURIDAD“El tema de seguridad es otro tema, combinado con la problemática de la droga, el narcomenudeo y el crecimiento de este proceso con una ola de violencia e inseguridad muy grande que lo estamos viviendo a diario”, agregó Castellano.LLAMA LA ATENCION“A todos nos llama la atención porque el Gobernador siempre ha dialogado con nosotros y todos los pedidos se han hecho en un marco de respeto, necesidad y urgencia. Acá estamos hablando de necesidades y urgencias de los municipios y las comunas que somos la primera cara visible del Estado”, declaró Castellano.Asimismo, sentenció: “Si hay problemas sobre fin de año porque no podemos llegar a pagar los sueldos, porque tenemos problemas graves de inseguridad, son problemas que tiene el Gobernador porque es la provincia de Santa Fe a la cual todos queremos y queremos cuidar”.