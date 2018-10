Un día de oro, plata, bronce y pasaje a finales en los Evita

Fue una jornada exitosa para el deporte rafaelino, la cuarta en los Juegos Nacionales Evita en Mar del Plata. El atletismo brilló con varias medallas. La más resonante fue la de Tomás Mondino, que con 13 años ganó los 80 metros llanos U14 con un gran tiempo de 9s45, apenas 2 centésimas por encima del logrado en semis para meterse en la final.Tomy, que también juega rugby en la M-13 de CRAR, explotó este año en los Santa Fe Juega, clasificó y en los Evita ya inscribió su nombre, para quedar como el chico más rápido del país en esta categoría. Por la tarde disputó las eliminatorias de 150 llanos, avanzando también a la final que se correrá en la programación del sábado.Recordemos que su hermana Araceli, el miércoles obtuvo la medalla de plata en los 100 con vallas de la categoría U16, y este sábado buscará una medalla en los 295 con obstáculos. Ambos entrenan con su padre Ceferino en el predio del Club Ciclista de Rafaela. Como dato extra, vale acotar que Tomy tiene muy pocas carreras realizadas ya que en esta temporada empezó a practicar, y menos aún en sintético.Pero la sumatoria de satisfacciones fue abundante, y particularmente en U14 con varios chicos del grupo del CRAS. En la mañana del viernes también logró medalla de plata el lanzador Mateo Méndez, ya que en la prueba de lanzamiento de martillo Sub 14 consiguió un registro de 48m68 que lo dejó en la segunda posición, con la satisfacción de estar en el podio nacional. Cabe mencionar que en la clasificación, durante la víspera, había lanzado 50m54 que lo habían puesto como primero para disputar la final, pero luego no pudo repetir esa marca que lo hubiera dejado como ganador. Anteriormente había sido finalista en disco donde quedó undécimo.En una de las primeras pruebas de jornada, Angelina Zanatta consiguió la medalla de plata en los 3.000 metros de marcha U14. Al igual que Méndez, entrenada por Leandro Bonamino, obtuvo en la pista “Justo Román” además su mejor registro personal con 17m32s, mencionando que la preparación no pudo ser la ideal debido a una lesión.En las pruebas de lanzamientos el nivel de los chicos rafaelinos fue realmente alto. Igualmente en U14, Federica Bogado obtuvo el tercer puesto en la prueba de lanzamiento del martillo con 39m56cm, su mejor registro personal, y mejorando más de un metro en relación a la clasificación del día anterior. La atleta entrenada por Ariel Magallanes también participa en salto en largo.Finalmente, Naiara Vega, entrenada por Leandro Bonamino, consiguió el tercer puesto en lanzamiento de la bala U14 con 10m96 y así contribuyó al muy buen aporte para nuestra delegación provincial. En la clasificación había sido cuarta con 10m73 y pudo coronar un muy buen torneo con la medalla de bronce.FINALISTASCabe mencionar en esta jornada otras buenas performances de chicos rafaelinos que pudieron ser protagonistas de una final, lo cual es siempre muy meritorio en un torneo que abarca a representantes de todas las provincias.Valentina Aballay fue octava en 100 metros llanos y quinta en 300 metros llanos U16; Valentina Gasparotti quedó quinta en marcha U16; Lucas Suárez fue octavo en el heptatlon; en tanto Juan López clasificó a la final de salto en alto y salto en largo.Del mismo modo, fue finalista Matilde Lovera, atleta del CEF 53, en los 80 metros con vallas de la categoría Sub 14. Tras superar series y semifinales, se clasificó en la séptima posición con un tiempo de 14s37.EN RUGBY POR EL OROUn agónico y festejado triunfo lograron los chicos del equipo M-16 del Círculo Rafaelino de Rugby en el mediodía marplatense, al superar a San Juan por 15 a 12 con un try apoyado por Joaquín Machado, a sólo segundos del final, para ganar su zona con cuatro victorias y un empate. De esta manera, en el torneo reservado a la modalidad Seven, la escuadra Verde irá hoy por el oro de los Juegos Nacionales Evita, donde representan a la provincia de Santa Fe. Será desde las 11.35 frente a Catamarca, que en el otro grupo eliminó a CABA.