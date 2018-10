Definieron tres áreas de trabajo para afrontar la durísima crisis

En la tarde de ayer, se llevó a cabo la segunda reunión intersectorial para analizar la compleja situación social y el crítico panorama laboral de nuestra ciudad, como consecuencia de la fuerte crisis macroeconómica que vive el país.En esta oportunidad, el anfitrión fue el Municipio, encabezado por el intendente Luis Castellano, acompañado por parte de su Gabinete y por el Presidente del Concejo Municipal, Raúl "Lalo" Bonino, en representación de sus pares. También estuvieron presentes representantes del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (quienes organizaron la primera convocatoria) y de gremios integrantes de la Confederación General de Trabajadores de Rafaela. En esta oportunidad, además, participaron el obispo de la Diócesis monseñor Luis Fernández, así como también pastores de distintas iglesias evangélicas y otros actores de la sociedad civil.El intendente Castellano planteó un eje claro: "entendemos que acá lo que menos tenemos que hacer es tirar nafta al fuego. Tenemos que dialogar, encontrarnos con diferentes sectores, ver cuáles son las distintas líneas de trabajo que podemos llevar adelante por la situación. Vemos que la situación de crisis va a durar mucho tiempo", planteó como característica particular de nuestra ciudad (ver aparte).LINEAS DE ACCION"Hemos definido tres líneas de acción: una que tiene que ver con lo laboral, lo productivo, el problema de los trabajadores, de la demanda de los sectores que no llegan más a fin de mes", señaló Castellano. En tal sentido, confirmó uno de los adelantos de LA OPINION: "acabamos de firmar el Centro Comercial, la CGT y el Municipio una nota, en donde le pedimos una reunión a Dante Sica. Esa reunión está más enfocada a los temas productivos y laborales. Ahora le hemos agregado la mirada social, con el aporte de nuestros equipos pero también con las miradas de las Iglesias Católicas y Evangélicas para que aporten lo que ven"."El otro tema es el alimentario, que empieza a sentirse muy fuerte. Ahí vamos a trabajar en algunas cuestiones que tienen que ver con canastas de alimentos económicas, buscar alternativas de ferias, que se empieza a demandar mucho en los barrios", dijo el Intendente."El tercer tema es el de droga y seguridad. El tema de la cantidad de kioscos de drogas en los barrios, la impunidad con la que se manejan y utilizando mucho a menores, es impresionante. Y como consecuencia de ello, la violencia y la inseguridad", mencionó. Más adelante en la charla dijo que "viene el calor, se incrementan la inseguridad y los robos. Necesitamos de niveles superiores de Gobierno para que Rafaela sea mirada y atendida en esos aspectos. Hemos hecho un pedido al Gobernador, lo he hecho personalmente, con todas las instituciones que nos van a acompañar en ese sentido. Hay muchos robos a comercios. Hay gente que está haciendo un esfuerzo enorme para poder sostener la actividad, una pequeña empresa que es robada y a veces la única que le queda es cerrar. Eso es lo lamentable y eso es lo que queremos plantear".LA MIRADA DE LA IGLESIAEl Obispo Luis Fernández participó del encuentro, pero no brindó declaraciones a la prensa. Sí lo hizo el Pastor Carlos Terranova -Primera Iglesia Bautista- por el Pastor Marcelo Becla. "Celebro esta reunión. Desde la Iglesia notamos que es una coyuntura muy difícil. Uno lo nota desde la gente que viene a golpear la puerta, que necesita una ayuda para parar la olla. La demanda mayor es trabajo. Si bien no se han perdido muchos puestos de trabajo, no se han generado nuevos. La Iglesia tiene que salir al cruce con ayuda de distinto tipo, además de sostener emocionalmente a las personas, porque hay un estado de stress, de crisis, que afecta a la familia"."Tenemos que bajar de una vez por todas las banderas políticas, religiosas, y codo a codo, trabajar para el bienestar de la gente. Es un muy buena convocatoria, es muy buena mesa de diálogo, tenemos que tender puentes y bajar un poco la guardia. Al conversar, al charlar, nos damos cuenta que no pensamos tan diferente y que tenemos todos el mismo propósito: sacar a Rafaela adelante", reflexionó.EMPRESARIOS Y TRABAJADORESRoberto Oesquer, secretario general de la CGT, se manifestó satisfecho por la convocatoria. "Lamentablemente, estamos en una situación muy compleja. Tanto en la convocatoria del CCIRR y ahora la del Municipio, que sumó a las Iglesias, se han dado unas miradas crueles pero reales de la situación. Bienvenido que así sea. Ojalá que podamos aunar criterios para llevar soluciones a los trabajadores. Es muy difícil sostener los puestos de trabajo. La industria no está pasando por un buen momento. Vamos a seguir interactuando con el Ministerio de Trabajo de la Provincia como con el Ministerio de Producción y Trabajo de Nación, para buscar alternativas"."Iván (Acosta, gerente del CCIRR) mencionó que una empresa va a empezar a recibir los REPRO, que no se estaban dando. Ojalá algunas empresas más puedan obtenerlo. También tenemos los preventivos de crisis, que hacemos con el Ministerio de Trabajo de la Provincia, para que las empresas puedan seguir actuando y generando puestos de trabajo. Si no tenemos empresas, no tenemos trabajadores y vamos a ir a una situación muy difícil".En cuanto al panorama de las obras sociales, dijo que es "muy complejo": "hemos tenido un aumento salarial del 25% y la recaudación creció un 5%. Y los prestadores necesitan cobrar y tener actualizados los valores".Acosta dio la mirada empresaria: "en el marco de la caída del mercado interno -en estos días salió el comunicado de las ventas del sector comercial y la caída del sector industrial que fue de más del 8% este mes-, el aumento de tarifas en donde pedimos mayor prudencia desde que se implementaron estos ajustes, la presión sobre el sector empresario para afrontar el déficit 0 que se está buscando con la implementación de retenciones, la eliminación de reintegros, y la elevación del índice para implementar el ajuste por inflación, con las tasas insostenibles, el esfuerzo es cada vez mayor para sostener el empleo".