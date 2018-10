Concejo: reconocimiento a Ilolay por su 90° aniversario

La sesión ordinaria del Concejo Municipal de ayer fue muy tranquila, aprobándose seis proyectos por unanimidad de no mucha relevancia y no hubo grandes polémicas. Cambiemos presentó un reconocimiento a la firma Ilolay por su 90° aniversario y la reciente entrega de indumentaria a instituciones. Marta Pascual destacó que "esta empresa es una identidad rafaelina con sus productos Ilolay. Su historia empieza con José María Williner, quien vino de Suiza, pionero, con gran ilusión que sus productos sean los mejores del país. Lo concretó su hijo Alfredo Williner en 1928 al industrializar la leche, en 1934 en el local de Vélez Sarsfield e Yrigoyen con la fábrica de manteca, en 1939 incorporan el dulce de leche, en 1941 fallece Alfredo y su hijo Armando continúa con sucesores de Alfredo Williner, creciendo en tecnología, mercados internacionales y más productos, en 1951 la fábrica se muda a Bv. Roca 883, luego la producción se traslada a Bella Italia. Los 90 años lo festejó con la entrega de 4.800 juegos de camisetas y pantalones a clubes, asociaciones, escuelitas, con un compromiso social para promover el deporte rafaelino formativo".Leo Viotti agregó que "es un orgullo de los rafaelinos, entre el personal 3 de mis 4 abuelos trabajaron en la firma, uno de ellos se emocionó hace 10 años porque contó cómo se hacían los productos antes con un gran salto de calidad. Es una gran familia, un ejemplo a seguir, hay Williner e Ilolay para rato". Jorge Muriel señaló que "lo que significa ver el producto en el avión, se te hincha el pecho, es un producto local, un reconocimiento justo, es esencia de los rafaelinos". Silvio Bonafede adhirió al proyecto: "la responsabilidad social empresaria demostró un compromiso con la ciudad, en salud con el aporte de la Neo del Hospital; hay muchas empresas en la ciudad que son solidarias y socialmente responsables". El actual presidente de la firma Alfredo Williner envió una nota al cuerpo legislativo agradeciendo el gesto que lo llena de orgullo y es un compromiso en las comunidades por su crecimiento.Pascual se hizo eco de un reclamo de Jorge Quevedo sobre la historia de la bandera porque el Municipio entregó banderas sin sol a las vecinales. En el gobierno de Alfonsín en 1985 se aprobó la ley 23.208 que establece la bandera nacional con sol y durante el mandato de Cristina de Kirchner le agregó que debía tener normas IRAM. El concepto de identidad nacional representa a todos los habitantes del país, comienza con el respeto de los símbolos patrios; en 2010 se dijo que es un paño desgarrado, complejo, desigual, que está a prueba la identidad social, cuestionando la argentinidad. La actual la grieta viene desde la Independencia, entonces hay que buscar puntos de encuentro, evitar fracciones y todos tengamos ese concepto de argentinidad".Muriel respondió que "la grieta no sella con un símbolo patrio, anoche (por anteanoche) fue una prueba clara de la argentinidad; en el presupuesto el 48% con egresos al pago de la deuda, estoy preocupado por recortes en salud, educación, innovación y tecnología, cero aporte a la producción. Se podría haber mejorado con mayor equidad".Pascual agregó que "durante la sesión de Diputados, rompieron con piedras en la plaza de los 2 Congresos, impidiendo que sesione y poniendo en juego el ejercicio de la democracia". A título personal, Quevedo entregó una bandera al Concejo recibida por el presidente Raúl Bonino.Bonafede mencionó el proyecto en Diputados. "Hay que acompañarlo, hay 6.600.000 personas que alquilan, se deben mejorar los contratos de alquiler, actualizar cada 6 meses, que la comisión la pague solo el propietario, pasar de 2 a 3 años, las expensas a cargo del propietario, se podrá dejar 2 meses antes sin pagar multas, alquilar con menos dificultad. Que todos tengan la casa propia. Está el rechazo de las cámaras inmobiliarias".Lisandro Mársico dijo que "hay demora en las obras, confío en el criterio de los funcionarios del traslado y afrontar un alquiler alto. ¿Por qué no se intentó algo propio con erogaciones mayores? Por las obras de refacciones y reacondicionamiento del lugar, el decreto del 19 de junio menciona $ 335.672,96, más octubre de 100.000, el monto llega a $ 435.672,96. Nos tiraron el hambre de la gente, pero ¿pensaron en las demoras de los funcionarios?".En el edificio de bulevar Santa Fe se trasladarán departamento de licencia de conducir, juzgados municipales de faltas, administración de planificación y control de protección vial y comunitaria, y departamento de notificaciones, previsto en principio para el 15 de noviembre, según una fuente confiable informó a LA OPINION.Menossi argumentó que este proyecto tiene la finalidad de acercar productos de los productores regionales sin oportunidades para llegar a los consumidores, un modelo en otras ciudades. El Estado promociona con equipamiento en el acta acuerdo con las intendencias; es un complemento al supermercadismo, almacenes, quioscos. Es una sugerencia al Ejecutivo para firmar este programa con la Secretaría de Agroindustria". Muriel también apoyó este proyecto.hay un convenio entre el Municipio y el Ministerio de Salud para que en el edificio de bulevar Lehmann 2772 del barrio San José instalar esta central. Muriel dijo que el Municipio cedió el lugar para que la central de radio operadores empiece a funcionar lo más rápido posible para derivar las actuaciones del 107.