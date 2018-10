Panorama Político

SE VOTARA ENABRIL Y JUNIOSi bien el gobierno provincial guardaba la fecha de las elecciones de gobernador, legisladores provinciales y autoridades de municipios y comunas bajo siete llaves, se filtró antes de lo pensado. La administración de Miguel Lifschitz fijó la fecha de las elecciones primarias para el 14 de abril y de las generales el 16 de junio, aunque todavía falta el clásico ejercicio preelectoral: que el Ministerio de Gobierno convoque a los partidos políticos para coordinar las fechas del calendario electoral.En este contexto, un comentario del colega santafesino Mario Galoppo refleja en parte el malestar de la Casa Gris por la difusión anticipada de las fechas. "Generó molestias en el poder político la "filtración" de un borrador con el cronograma electoral, que no está confirmado aún. Miran al Poder Judicial. Las fechas indicadas en ese "paper" son 14 de abril (primarias) y 16 de junio generales", tuiteó.AUTORIDADESDEL CONCEJOEl 10 de diciembre vence el mandato del presidente del Concejo Municipal, Raúl Lalo Bonino, de los vicepresidentes 1º y 2º, Jorge Muriel y Lisandro Mársico respectivamente y de los funcionarios, Franco Bertolín -secretario, de la UCR- y Claudia Galdinal -prosecretaria, del PRO-.A poquito más de un mes, el bloque de Cambiemos que resuelve todo por tener amplia mayoría, esto es 6 bancas de un total de 10, comenzó a analizar un nuevo acuerdo. En este sentido, Bertolín tendría garantizada su continuidad pero lo que se había convenido el año pasado es que la prosecretaría pasaría a manos del radicalismo a partir del 10 de diciembre. ¿Qué pasará? Por ahora las charlas son preliminares pero alguien admitió en voz baja que el macrismo buscará negociar la continuidad de Galdinal en ese cargo. Para ello, quizás, deba resignar la presidencia si es que los radicales aceptan. Y en este caso, sería Alejandra Sagardoy la nominada...Es que habría un acuerdo tácito para que los candidatos durante 2019 no ocupen la Presidencia. Por tanto, ni Leo Viotti ni Hugo Menossi estarían en esa lista. Una posibilidad es que continúe Bonino aunque en ese caso Galdinal no sería reelecta en el cargo. A propósito, en estos días Menossi ratificó que no buscará un tercer mandato consecutivo en el Concejo.LOS CONCEPTOSY LAS PREGUNTASEl jefe de Gabinete municipal, Marcos Corach, admitió haberse reunido con su ex compañero en el Gobierno municipal pero ahora coordinador del Nodo Rafaela, Fernando Muriel, para hablar de temas de seguridad. Pero en el programa Conceptos que conduce el colega Sergio Boschetto por Cablevisión, el propio Muriel dio una versión distinta de ese encuentro. "Me llamó Corach, dijo que quería hablar conmigo. No hablamos nada de seguridad. Vino a mi casa, a mi estudio. Me planteó que venía de parte del intendente, que como consideraban que podía ser una amenaza electoral me iban a hacer cargo de muchas cuestiones de inseguridad. Le expliqué que la función del jefe del Nodo no es designar el jefe de la Unidad regional ni de establecer dónde deben ir los patrulleros ni definir los operativos", señaló. Ante la repregunta del conductor sobre las posibles repercusiones -y desmentidas- a sus declaraciones, Muriel insistió: "Estoy diciendo la verdad, Corach sabe que fue así" y completó al dejarle en claro a Corach que "me interesa trabajar sobre la inseguridad, si yo soy de Rafaela y quiero que sea una ciudad más segura".Por otra parte, el concejal del Frente Progresista, Lisandro Mársico, tampoco regaló flores a la gestión municipal cuando fue entrevistado en el programa "La Ultima Pregunta" por Next. Entre tantas definiciones, consideró que al Intendente actual le falta, digamos "coraje", para la función que ejerce y se diferenció al señalar que "yo gestionaría distinto la ciudad". Al menos reconoció que el trabajo de Intendente no es fácil.PREPARANTEDxRafaelaUn grupo de jóvenes, entre los que hay algún radical, lanzó la iniciativa de organizar TEDxRafaela. Ayer divulgó una gacetilla para buscar candidatos a dar conferencias en la versión local de este ciclo tan popular, especialmente en youtube. "¿Te gustaría ser orador en TEDxRafaela? Si tenes una idea, un proyecto o una experiencia de vida para contar, ¡Esta es tu oportunidad! ¿Sabés de qué se trata TEDx? Es un ciclo de charlas cortas en vivo que tiene como objetivo trasmitir “ideas que valen la pena difundir”. ¿Por qué charlas de 18 minutos? Porque la audiencia puede focalizar su atención sin problemas durante ese lapso de tiempo. ¿Qué temáticas se van a abordar? En esta ocasión se abordarán novedosas ideas sobre el coraje de emprender, el valor de la acción social y la importancia del bienestar y la salud emocional", se destaca."¿Consideras que vos o alguien cercano tiene una buena idea para contar? Formá parte del equipo TEDxRafaela. Entrá a nuestro Instagram www.instagram.com/tedxrafaela o Facebook", concluye la invitación abierta.RAFAELINOS ENALTA FIESTANuestros buenos amigos protagonistas del mundo de la moda, Alexis Astore y Ana Julia Ordóñez, asistieron el fin de semana pasado a la fiesta de cumpleaños de Natalí Márquez que se realizó en el exclusivo Tattersall de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires."Una fiesta inolvidable!!! Un despliegue absoluto! Increíble Cumple @natali_marquez!!! Mucho brillo Hoy y Siempre! Gracias por la invitación!" fue la frase que los dos rafaelinos publicaron en sus cuentas de Instagram junto a foto en la que posaron junto a la cumpleañera. También subieron videos junto a Guillermo Cóppola mientras por ahí estaban Luis Landriscina, Guillermo Andino, el entrenador Carlos Bianchi y el cantante Jorge Rojas.Márquez es la esposa del sunchalense Néstor Abatidaga, director general corporativo del Grupo Sancor Seguros. A la fiesta concurrieron primeras figuras de la escena nacional. Márquez, además de cumplir años, celebró su gran éxito en el mundo de la moda a través de su marca Brezza que viste a Susana Giménez, Mariana Fabbiani, Paula Chaves y la China Suárez, entre muchas otras.