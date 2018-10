Con Lifschitz y Baclini comenzaron Jornadas sobre narcocriminalidad

Procuradores y fiscales generales de todo el país se reúnen en Rosario para debatir acerca de la narcocriminalidad. Es en el marco de unas jornadas sobre la temática que se realizan una vez por año en las distintas provincias argentinas. La actividad continuará hasta hoy en la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).En el marco de las jornadas se reunirá también el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal de los ministerios públicos de la República Argentina.Hoy viernes será el segundo día de las jornadas y se llevará a cabo un panel único, cuyo inicio está previsto para las 10:00. Se denomina Desafíos y debates actuales en la provincia de Santa Fe.Disertarán el fiscal General del MPA, Jorge Baclini; el ministro de la Corte Suprema Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta; el procurador General de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Jorge Barraguirre; el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe, Ricardo Silberstein; el presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Antonio Bonfatti, el senador de Santa Fe, Lisandro Enrico; y la presidenta del Colegio de Jueces del Fuero Penal de Rosario, Georgina Elena Depetris.En el acto de apertura, el gobernador Miguel Lifschitz manifestó que “lo esencial en este espacio es que participan funcionarios judiciales de todo el país, que tienen responsabilidad directa sobre los problemas de la narcocriminalidad”. En tal sentido, recordó que “en nuestra provincia pensamos en ir un paso más adelante, de manera tal que se habiliten las estructuras del MPA para intervenir en cuestiones vinculadas al narcotráfico de pequeña escala territorial, lo que permitiría un accionar más rápido y directo”.Por su parte, el Fiscal General del MPA, Jorge Baclini, argumentó que “es fundamental que podamos generar un ámbito de discusión adecuado para que toda la sociedad comprenda cuál es la dimensión y el impacto que tiene la narcocriminalidad y la violencia que genera”. Además, añadió que “debemos incorporar el debate para que se comprenda que si no abordamos de manera más efectiva este problema, no podemos avanzar”.El titular del MPA también se refirió a la desfederalización del narcomenudeo e indicó que “es un tema que está en discusión y que nosotros apoyamos. Nos parece importante que las provincias que desfederalizaron, por ejemplo Salta, puedan contar su experiencia”.El procurador general de Salta y presidente del Consejo Federal de Política Criminal, Pablo López Viñals, dijo que “la Justicia Federal es antigua, ineficiente, con estructuras pequeñas y que aplica un sistema procesal que ya se abandonó en la mayor parte del país porque no daba resultado en la persecución del delito”.