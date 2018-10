19.00 Tigre - Lanús21.00 Huracán - Colón15.00 River - Aldosivi17.15 Gimnasia - Boca20.30 Talleres - San Martín (T)20.30 Unión - Godoy Cruz11.00 Racing - San Lorenzo13.15 Patronato - Central15.30 Vélez - Belgrano17.45 Banfield - Estudiantes20.00 Atlético (T) - IndependienteLunes 29/1019.00 Newell's - Argentinos21.00 San Martín (SJ) - Defensa20.05 Temperley – Instituto15.00 Brown (A) vs Gimnasia (Mza)16.00 Ferro vs Platense18.00 Sarmiento vs Villa Dálmine15.05 Chicago vs Almagro16.00 Gmo. Brown vs Ctral. Córdoba16.30 Olimpo - Los Andes17.00 Mitre vs Santamarina17.30 Ind. Rivadavia – Arsenal15.30 Dep. Morón - Def. de Belgrano21.05 Chacarita - Gimnasia (J)Atl. Rafaela