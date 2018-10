Campeonato del Sub 17 de Ben Hur

El miércoles se disputó la novena fecha del Torneo Juvenil del Centro donde Ben Hur recibió a 9 de Julio de Morteros. El Sub 17 benhurense se impuso por 9 a 1 y se quedó con el título.Recordemos que con el objetivo de seguir potenciando las divisiones inferiores de la Institución, Ben Hur se encuentra disputando este certamen organizado por el Consejo Federal. El partido se disputó en la cancha Auxiliar Nº 3 del predio de la entidad rafaelina.En primer turno, el Sub 15 del Lobo cayó por 4 a 2 (goles de Veronesse y Bianchiotti), mientras que en segundo turno el Sub 17 logró una abultada victoria por 9 a 1 (goles de De Hoop, Imoberdof, Cretier, Seguro x2, Castellano, Oliva, Costamagna y Olivera).Este representativo se consagró a falta de una fecha para la finalización del torneo. Hasta aquí, acumula 5 victorias y 2 empates, marcando 24 goles y recibiendo 7 tantos.El torneo finalizará este viernes, donde BH visitará a Sportivo Belgrano de San Francisco. El Sub 15 jugará a las 15 hs y el Sub 17 a las 17 hs.