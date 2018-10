Saglietti y su alegría tras la clasificación

El segundo lugar del Grupo D de la Liga Sudamericana quedó para Libertad de Sunchales, al ganarle el miércoles a Goes de Uruguay con claridad por 85 a 60 en el Palacio Peñarol de Montevideo y de ese modo estará en las semifinales del certamen, compartiendo el Grupo E con Quimsa de Santiago del Estero, Franca de Brasil y Olimpia de Paraguay.Marcos Saglietti, referente del Tigre, contó las claves de este gran paso que dieron en Montevideo.En diálogo con el sitio basquetplus.com, afirmó que "hicimos un gran trabajo en este cuadrangular. Jugamos un partidazo contra Flamengo y después nos pudimos llevar los juegos contra Welcome y Goes para seguir en carrera. Estamos muy felices".Agregó que "somos un equipo nuevo, estamos yendo de a poco pero dando pasos firmes. La idea es seguir creciendo como equipo y llegar con una buena química de juego a la Liga que es lo más importante".Sobre los movimientos que hubo en la institución en los últimos años, mencionó que "el año pasado le tocó al club decidir y vender la plaza. Creo que fue durísimo para hinchas y dirigentes. Por suerte se ascendió deportivamente rápido gracias a un trabajo bárbaro que hizo todo el equipo en la Liga Argentina. Es un club histórico de la Liga Nacional, es donde tiene que estar".Del 13 a 15 de noviembre se desarrollará el Grupo E con Franca, Quimsa, Libertad y Olimpia. Mientas que entre el 20, 21 y 22 de noviembre será el turno del Grupo F con Instituto, Baurú, Flamengo y Minas.