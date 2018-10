Cartelera del cine Belgrano

La sala municipal ofrece para este fin de semana una variada programación que contempla la proyección de tres estrenos.Desde hoy se exhibirá "Amor de vinilo", comedia romántica protagonizada por Ethan Hawke y basada en la novela de Nick Hornby. Además, continúa "Acusada" con Lali Espósito y para los más chicos, "Animales en apuros", doblada y en 2D.Estados Unidos, 2018) / Dirección: Jesse Peretz / Elenco: Rose Byrne, Ethan Hawke, Chris O'Dowd / Duración: 97 minutos / Género: Comedia - Drama / Calificación: Apta para mayores de 13 años. Subtitulada.Funciones de viernes a martes a las 21:30 excepto el domingo 28 que no habrá función. La entrada general tiene un valor de $ 90.(Argentina, 2018) / Dirección: Gonzalo Tobal / Elenco: Lali Espósito, Leonardo Sbaraglia, Inés Estévez / Duración: 114 minutos / Género: Drama / Calificación: Apta para mayores de 16 años.Espacio INCAA viernes a martes a las 19:30; excepto el domingo 28 que no habrá función. La entrada general tiene un valor de $ 40 y descuento a jubilados, estudiantes y bomberos voluntarios: $ 20.(Rusia, 2018) / Dirección: Victor Azeev / Duración: 75 minutos / Género: Infantil - Animación / Calificación: Apta para todo público.Funciones: viernes a martes a las 18:00, doblada y en 2D; excepto el domingo 28 que no habrá función. La entrada general tiene un valor de $ 90.