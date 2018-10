Advierten por Whatsapp una modalidad delictiva

Un lector se comunicó a este Diario, relatando que en las redes sociales, más precisamente en Whatsapp, está circulando una advertencia que se volvió viral.Si bien se desconoce el origen de este mensaje con prevenciones, ni tampoco podemos confirmar su veracidad, se transcribe a continuación, ya que nunca está demás tomar medidas de prevención como las que se sugieren.El texto dice lo siguiente:“Urgente. Están asaltando a domicilio con Orden Judicial, conocen hasta tu número de DNI. Tocan el timbre de tu casa y cuando contestás te dicen: ¿Usted es... (mencionando tu nombre completo y tu número de DNI).“Después te dicen: venimos a entregar un escrito judicial. Si tu contestas que no puedes recibir ningún escrito, ellos te dicen que si no colaboras vas a tener serios problemas con la Justicia.“Ellos visten de civil y muestran credenciales. No se sabe si las credenciales que portan son falsas o son originales. Te recomiendo que en lugar de abrirles la puerta, debes decirles: 'muy bien, ya estoy llamando a la Policía para comprobar si hay orden judicial en mi contra'.“Y debes marcar inmediatamente a un familiar, a un amigo, a un vecino o a un conocido de confianza y también llamar al 911, y reportar el probable acto de extorsión, robo, secuestro o cualquier otro acto delictivo.“Seguramente están utilizando los padrones electorales para conocer nombres y domicilios de las personas. No abras la puerta de tu casa a nadie. Van armados. Hay que reenviar y cuidarnos”.Como se dijo, más allá de la veracidad o no de esta advertencia nunca está demás estar informarlo y tomar las medidas de prevención necesarias antes que sucedan los ilícitos.