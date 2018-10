Una positiva participación

Con la de la víspera se cumplieron tres jornadas de los Juegos Nacionales Evita en Mar del Plata, con auspiciosas performances de los deportistas rafaelinos en el máximo torneo nacional deportivo para las categorías Sub 14 y Sub 16/17.Araceli Mondino logró el miércoles la medalla de plata en los 100 metros con vallas, categoría U17. Luego de superar las series y semifinal, en una electrizante carrera y una ajustada llegada, la ganadora fue la sanjuanina Valentina Polanco, llegando Ara en segundo lugar con su mejor registro personal 15”26. El tercer lugar lo ocupó la bonaerense Indiana Holgado.Este jueves, Ara y su hermano Tomás Mondino avanzaron a las finales de sus respectivas competencias. Tomás, en 80 metros llanos Sub 14, ganó su serie y luego la semifinal clasificatoria, con su mejor registro personal de 9s43. Así quedó habilitado para la prueba por las medallas que se desarrollará este viernes a las 10 en la pista marplatense “Justo Román”. En tanto, su hermana obtuvo el triunfo en la semifinal de 295 metros con vallas que le dio el pasaporte a la final que tendrá lugar a las 10.30.En tanto, muchos chicos de la delegación han logrado acceder a finales, lo cual es también muy meritorio más allá de no estar en el podio.EN RUGBYEl M-16 del Círculo Rafaelino de Rugby cerró su segunda jornada de participación en los Juegos Evita, modalidad Seven en esta disciplina, conservando el invicto y con la chance concretar de avanzar a la final si hoy derrotan a San Juan. En la primera fecha le habían ganado a La Rioja por 28 a 0 y a Tierra del Fuego por 24 a 5. Ayer superaron a Misiones por 43 a 0 e igualaron con Entre Ríos en 12. El partido con los cuyanos, a las 12.45, será el último del grupo y de ganar avanzarán a la final.ADAPTADOEn la apertura, el martes, el atletismo adaptado, a través de Abigail Scándalo, consiguió las primeras medallas de la delegación rafaelina que integra la selección de Santa Fe. La deportista entrenada por Ariel Magallanes consiguió primero la medalla de bronce en los 150 metros llanos, con un tiempo de 23s02, y la de plata en la prueba de lanzamiento de la bala (implemento de 4 kg).