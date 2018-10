Con esfuerzo, restauraron la antigua "Casa del Director"

La Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 460 "Guillermo Lehmann" realizó anoche el acto de reinauguración de lo que antiguamente se denominaba la Casa del Director. Se restauró toda la fachada y se mantuvo la estructura histórica, por eso gran parte del interior sigue siendo original más allá de que se tumbaron paredes, se renovó el revoque y se recuperó el piso de pinotea completamente.Los responsables de realizar semejante tarea fueron los ex alumnos de esta tradicional escuela rafaelina, que se juntaron allá por el 2010 para definir pautas y buscarle una solución a ese edificio ubicado en la intersección de las calles Pueyrredón y Agustín Alvarez, y que fue declarado patrimonio histórico de la ciudad.Ese sitio que tuvo casi 30 años de abandono y que supo ser el hogar de todos los directores que pasaron por el establecimiento anoche volvió, oficialmente, a ser un lugar confortable y cargado de historia.Para el acto se hicieron presentes el intendente de nuestra ciudad, Luis Castellano, que estuvo acompañado por miembros de su gabinete que fueron a acompañar al director de la Escuela Técnica, profesor Jorge Bonfietti, y a los integrantes del Centro de Ex Alumnos que preside Luciano Perren. Además participaron de la ceremonia concejales de la ciudad y representantes de los gremios más importantes de la ciudad.Durante el evento el director ​Bonfietti hizo una semblanza de la historia del establecimiento y se refirió a este importante lugar. En tanto, la coordinadora de la Regional II de Educación, Carolina Pellegry, hizo referencia a la importancia de recuperar este espacio y al rol que cumplirá de ahora en más.El emblemático edificio dejó de albergar profesores allá por el año 1983, en plena democracia, para convertirse lentamente en un depósito que ensombreció esa partecita de la escuela.Su construcción data del año 1915, y tiene prácticamente la misma edad que la escuela. Su función original era la de albergar al director de la escuela y su familia, de allí su denominación. En la casa vivieron varios directores a lo largo de su utilización. El último que lo hizo fue el director Puppo.El presidente del Centro de Exalumnos, Luciano Perren, recordó que la Casa tiene prácticamente la misma edad que la escuela, 103 años. "Nosotros encontramos registros fotográficos del año 1916 donde ya estaba la casa. Y se la denominaba así porque vivía el director de la escuela en ese lugar junto a su familia. Se usó hasta el año 1983, donde quedó abandonada y comenzó a utilizarse como depósito. Allí entró en una etapa de deterioro muy grande, donde se perdieron muchas cosas, se tuvo que cambiar el techo completo, tenía un piso de pinotea que también se tuvo que recuperar, por lo que fue un trabajo desde el punto de vista económico con muchos recursos que desde el Centro de ex Alumnos se lo pudo realizar a través de diferentes actividades que posibilitaron ir juntando el dinero y los recursos", dijo Perren a este Medio.Además, expresó que "es el fruto de muchos años de trabajo. El Centro de Ex Alumnos de la escuela Técnica tiene su origen en el año 2010 y fue allí mismo, en las primeras reuniones cuando surgió la idea. Dos años después comenzamos a movilizarnos por la casa. Allí se obtuvo la personería jurídica y se concretaron los trabajos fuertes. Se hicieron diferentes eventos como promociones societarias, cenas en el salón de la escuela para recaudar fondos y otros eventos"."Después hubo también muchas horas de trabajo nuestro, inclusive hemos venido en las vacaciones con todo lo que tiene que ver con la instalación eléctrica, mampostería y un poco de todo en general. Incluso los que sabían electricidad y eran de la escuela venían a trabajar en ese tema. Además teníamos a la gente de construcciones que junto con los alumnos llevaron adelante muchas prácticas", agregó Perren."Por eso hoy decimos que es un orgullo darle el cierre a esta primer etapa de recuperación y puesta en valor de esta casa", remarcó el esfuerzo de este grupo que cuenta con 15 integrantes, aproximadamente. "Todos aportaron su granito de arena. Además, algunas empresas de la ciudad aportaron materiales y donaron vidrios, luces, entre otras cosas", concluyó.En el lugar quedó inaugurada una oficia que es para el uso del Centro de ex Alumnos y el Centro de Estudiantes, también realizaron un salón de museos y un salón de usos múltiples, que tuvo, anoche, la muestra del artista plástico Oscar Scarafía.