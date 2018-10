Rafaela tuvo su acto conmemorativo

“Hace 137 años que transitamos la historia de nuestra ciudad, iniciada de la mano del proceso colonizador del centro oeste santafesino, que tuvo a nuestro formador, Guillermo Lehmann, como uno de sus principales hacedores, y a tantos hombres y mujeres que dejaron sus patrias atrás para arraigar sus hogares en esta Pampa. De ese impulso inicial surgió Rafaela y tantas otras localidades hermanas del Departamento Castellanos. Pueblos y ciudades en las que hoy crecen y se forman nuestros hijos, florecen nuestras industrias, crean nuestros artistas. Es la tierra en la que nacemos cada día”.

Con estas palabras alusivas, se puso en marcha ayer por la mañana, en el marco de la agenda Celebremos Rafaela, el acto oficial de celebración de los 137 años de la fundación de Rafaela. El mismo contó con la presencia del intendente Luis Castellano, funcionarios del Ejecutivo, miembros del Concejo Municipal, autoridades policiales, judiciales y representantes escolares de establecimientos educativos.

“Rafaela es hija de la República Argentina, una nación dispuesta a recibir, bajo los beneficios de la libertad, a todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, tal como dice el Preámbulo de la Constitución Nacional”. Para darle el marco festivo al acto, con el acompañamiento de la Banda Municipal de Música, bajo la dirección de Esteban Fernández, se entonó las estrofas del Himno Nacional Argentino.



OFRENDA FLORAL

“El algún lugar de su obra, el poeta Mario Vecchioli definió a Rafaela como un sueño ‘casi imposible’. Una definición que conjuga dos características que nos distinguen: por un lado, el arduo esfuerzo que hizo posible aquello que parecía imposible, y que hoy nos sigue impulsando a hacer realidad lo que soñamos. Y por otro lado: la esperanza. La esperanza que también es confianza. No es casual que la primera colonia de la región lleve ese nombre, y que desde allí haya impulsado su emprendimiento colonizador nuestro formador, que desde allí sembrara estos pueblos y esta ciudad, estas calles, estos sueños”. A continuación, con la figura del intendente, se colocó una ofrenda floral a los pies del Monumento al formador de Rafaela, don Guillermo Lehmann.



CANCION DE RAFAELA

“Los rasgos que aún perduran desde los primeros días de la colonia conviven con las formas, los colores y el ritmo de nuestro tiempo, coexistencia que nos muestra una Rafaela incesante, transformadora en su voluntad creadora para avanzar hacia el futuro. La permanencia y renovación de esa fuerza que crece desde 1881, se materializa en nuestras industrias y comercios, instituciones, aulas, plazas, en cada encuentro. En nuestros corazones rafaelinos late ese compromiso con la vida, que nos hace afrontar el nuevo día como si fuera el primero. Aquí nacemos cada mañana, y en cada atardecer brilla nuestra gratitud y se renueva nuestra promesa de amor por la ciudad”. Ya en la parte final del acto, con el acompañamiento de la cantante local Perla Farías, se entonó entre todos los presentes la Marcha Canción de Rafaela. Y por último, integrantes de la Escuela de Danzas Isadora ofrecieron una coreografía adaptada por las profesoras Andrea Gutiérrez, Natalia Colombo y Gabriel Guibert junto a las bailarinas Luisina Arito, Venus Barbotti, Valentina Ferrero, Luana García, Ana Gutiérrez, Caterina Montú, Alfonsina Narvaja, Josefina Ravasio y Paulina Vigo.



“NO BAJAR LOS BRAZOS”

Concluido el acto, el intendente Luis Castellano habló con la prensa rafaelina, donde valoró que “hoy -por ayer- todas las escuelas están presentes y les agradezco a todos los alumnos y docentes por haber estado en el acto; lo importante es celebrar, poder festejar; estuvimos con este acto importante, pero también estuvimos el fin de semana con las Fiesta de las Culturas que fue un éxito. El tiempo nos acompañó, lo pudimos llevar adelante, a pesar de la situación económica; un esfuerzo enorme de muchas instituciones que son nuestra cultura, nuestras colectividades y esta tarde tendremos la misa del santo patrono y muchas actividades que programamos para celebrar los 137 años de Rafaela”; mencionó el mandatario. Con respecto a los desafíos, Castellano expuso que “creo que, saliendo de la coyuntura y la crisis económica, estamos trabajando mucho entre muchos para poder lograr desafíos enormes; algunos los estamos llevando adelante con obras de infraestructura importantísimas, el gasoducto, la ruta 34, ayer -por el martes- recibimos la muy buena noticia de que se aprobó el proyecto de autopista, el acueducto que definitivamente vemos que puede llegar a comenzar, avenidas, plazas, obras que estamos haciendo en forma coordinada con muchas vecinales, el desafío de ‘Rafaela Ciudad Universitaria’ con más de 6 mil estudiantes, 5 universidades, la UNRaf que tiene su predio y que comenzaremos a proyectar para construir”; remarcó Castellano, quién luego destacó que “tenemos el gran desafío de seguir proyectando la ciudad hacia los 150 años y eso me parece que es la gran riqueza que tenemos; con diálogo, con esfuerzo, trabajando coordinadamente con los que pensamos de alguna manera parecida, pero también con los que piensan distinto sin hacer diferenciaciones políticas y grietas que en otros lados se dan; acá trabajamos entre todos y tenemos todos puesta la camiseta de la ciudad; con esa alegría festejamos los 137 años de la ciudad”. Finalmente, le dejó un mensaje a todos los rafaelinos: “les pido que no bajemos los brazos; sabemos que estamos en un momento difícil complicado, atravesar esta coyuntura representa un momento difícil pero estamos trabajando juntos, estamos transformando la ciudad y lo estamos haciendo con mucho esfuerzo y con todo y se ve cuando uno camina las calles; a pesar de estar en una situación difícil la ciudad está llena de obras; obras que no vamos a detener porque necesitamos seguir generando trabajo rafaelino, necesitamos trabajar por la innovación, por los nuevos empleos, por la educación y ese es el futuro de la ciudad; la educación y el trabajo como pilares básicos para que una comunidad crezca y se proyecte hacia el futuro”.