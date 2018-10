Florentina inauguró su nueva Casa

La Asociación Civil Florentina, una organización de la sociedad civil que nació en 2012 para visibilizar la problemática de la violencia de género en la ciudad así como también contener a las víctimas, creció tanto a lo largo de los años que necesitaba una sede. Y precisamente ayer inauguró su Casa Florentina en un local de avenida Santa Fe 1024, donde fortalecerá sus acciones, desde informar, asesorar o contener a la mujer golpeada hasta la realización de cursos y talleres."Hemos avanzado, hemos crecido, con mucho trabajo serio y responsable nos hemos insertado en la red de instituciones de la ciudad y de la Provincia. Hemos logrado un amplio reconocimiento a nuestra tarea de gobiernos y espacios legislativos, pero principalmente hemos ayudado a mujeres maravillosas que atravesaron o aún sufren situaciones de violencia. Nuestro compromiso sigue intacto, y con esta casa tendremos un lugar de referencia necesario para nuestras actividades", sostuvo a este Diario Soledad Comini, una de las impulsoras de esta ONG. "María Inés Vincenti nos pedía siempre que consolidemos la institución, porque las personas pasan pero las instituciones quedan, en eso estamos", dijo a modo de reconocimiento a otra de las mujeres clave para Florentina y que ayer no pudo estar presente.El presidente del Concejo Municipal, Raúl Lalo Bonino, y las concejales Alejandra Sagardoy, Eva Garrappa y Marta Pascual acompañaron esta ceremonia al igual que la diputada provincial, Patricia Tepp (UCR) -el martes pasó a saludar el diputado Jorge Henn-. Además se encontraban el secretario del cuerpo legislativo local, Franco Bertolín, los secretarios Generales del gremio de SOIVA, Marcelo Lombardo y del Centro de Empleados de Comercio, Juan Berca y la ex concejal Natalia Enrico."Con esta inauguración alcanzamos una meta que nos parecía lejana. Ahora contamos con un espacio para darle contención y asesoramiento a las mujeres o que puedan venir para contar lo que les pasa, que no se sientan juzgadas, que puedan hablar libremente para salir de esas situaciones de violencia y poder encaminar su vida", señaló Comini."Florentina ha podido imponer en la agenda pública el tema de la violencia de género. Reconozco y agradezco toda la ayuda que hemos tenido, nos han abierto las puertas los medios de comunicación, los sindicatos y otras organizaciones. Esa apertura hizo más fácil nuestra tarea. Hay que seguir dando la batalla, se ha logrado poner en agenda que se trata de un delito, las mujeres se atreven a hacer las denuncias más que antes, pero también siguen teniendo vergüenza y miedo porque a veces sienten que han sido culpables de que las han golpeado y violado. Y esto nos duele, nos angustia. Todavía queda muchísimo por hacer", concluyó.