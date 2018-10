La segunda del Absoluto

Las Divisiones Inferiores de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol cumplieron con los encuentros correspondientes a la segunda fecha del torneo Absoluto.

Todo lo ocurrido en cada uno de los grupos y encuentros disputados con sus goleadores y lo que se le viene a cada club:



Absoluto A



Sexta División: Zona 1: Tiro Federal 2 (Alan Fernández y Rodrigo Zalazar) – La Hidráulica 0, Independiente Ataliva 0 – Sp. Santa Clara 2 (Brian Santillán y Fernando Páez). Zona 2: Atlético (MJ) 1 (Santiago Galetto) – Moreno 2 (Mateo Castillo y Yerson Condori), Florida 0 – Arg. de Humberto 1 (Juan Cruz Zambelli).



Séptima División: Zona 1: Tiro Federal 0 – La Hidráulica 2 (José Ibarra y Alesandro Ledebur), Independiente Ataliva 1 (Diego Ricarte) – Sp. Santa Clara 1 (Gian Lucas Ojeda). Zona 2: Atlético (MJ) 2 (Mario Torres x 2) – Moreno 2 (Emanuel Beraudo y Santino Gaido), Florida 2 (Luca Fanchín y Lautaro Cabral) – Arg. de Humberto 1 (Adrián Díaz).



Octava División: Zona 1: Tiro Federal 1 (Iván Pinardelli) – La Hidráulica 2 (Valentín Márquez y Ariel Peralta), Independiente Ataliva 3 (Alejo Barsanti, Elian Daga y Máximo Abratte) – Sp. Santa Clara 1 (Juan Suppo). Zona 2: Atlético (MJ) 0 – Moreno 3 (Nahuel Bett x 2 y Gastón Fernández), Florida 1 (Leonardo Acuña) – Arg. de Humberto 1 (Valentino Oggero).



Novena División: Zona 1: Tiro Federal 1 (Agustín Farías) – La Hidráulica 0, Independiente Ataliva 6 (Ciro Alberto x 2, Juan Trossero x 2, Thiago Yaffei, Ezequiel Bongianino) – Sp. Santa Clara 3 (Axel Expósito y Juan Suppo x 2). Zona 2: Atlético (MJ) 1 (Valentino Romero) – Moreno 3 (Lucas Ferrero, Franco Yacob y Valentino Gadler), Florida 0 – Arg. de Humberto 0.



Próxima fecha (3°): Zona 1: La Hidráulica vs Sportivo Santa Clara, Tiro Federal de Moisés Ville vs Independiente Ataliva. Zona 2: Moreno de Lehmann vs Argentino de Humberto, Atlético María Juana vs Florida de Clucellas.



Absoluto B



Sexta División: Zona 1: Bochazo 2 (Iván Giussani y Tomas Galetto) – Unidad Sancristobalense 0, Zenón Pereyra 1 (Agustín Galante) – Dep. Ramona 1 (Tomas Panero). Zona 2: San Martín 1 (Juan Banchio) – Dep. Bella Italia 0, Dep. Josefina 1 (Valentino Liendo) – Dep. Aldao 1 (Alejandro Espíndola).



Séptima División: Zona 1: Bochazo 4 (Pablo Zapata x 4) – Unidad Sancristobalense 1 (Jonathan Martínez), Zenón Pereyra 3 (Benjamín Maffini x 2 y Agustin Galante) – Dep. Ramona 0. Zona 2: San Martín 1 (Juan Cruz Banchio) – Dep. Bella Italia 1 (Martín Poi), Dep. Josefina 2 (Matías Cerino y Fabio Ruffino) – Dep. Aldao 1 (Nicolás Guglielmone).



Octava División: Zona 1: Bochazo 0 – Unidad Sancristobalense 1 (Thomas Rivas), Zenón Pereyra 3 (Faustino Ochoa, Benjamín Maffini y Gastón Bruno ) – Dep. Ramona 0. Zona 2: San Martín 1 (Franco Borgarello) – Dep. Bella Italia 1 (José Salzgeber), Dep. Josefina 4 (Emanuel Bottero x 2, Tobías Schreiber y Nahuel Acosta) – Dep. Aldao 0.



Novena División: Zona 1: Bochazo 4 (Thiago Palma, Valentín Castagno, Alexander Barrios y Agustin Ocampo) – Unidad Sancristobalense 3 (Pablo Gonzalez x 2 y Jair Sandoval), Zenón Pereyra 2 (Benjamín Leonarduzzi x 2) – Dep. Ramona 2 (Juan Ignacio Bravo y Ayrton Tamagni). Zona 2: San Martín 0 – Dep. Bella Italia 1 (Ignacio Román), Dep. Josefina 0 – Dep. Aldao 2 (Pedro Molinari y Alvaro Favole).



Próxima fecha (3°): Zona 1: Unidad Sancristobalense vs Deportivo Ramona, Bochazo vs Zenón Pereyra. Zona 2: Dep. Bella Italia vs Dep. Aldao, San Martín de Angélica vs Dep. Josefina.



Absoluto C



Sexta División: Zona 1: Talleres (MJ) 1 (Tomas Zapata) – Sp. Libertad 2 (Brian Ibañez y Cristian Genesio). Zona 2: Arg. Vila 1 (Daniel Morales) – Dep. Tacural 1 (Héctor Flamenco ).



Séptima División: Zona 1: Talleres (MJ) 3 (Lautaro Barrionuevo, Mariano Godoy y Nicolás Varayoud) – Sp. Libertad 2 (Valentino Calosso x 2 ). Zona 2: A Arg. Vila le dieron los puntos ya que Dep. Tacural no presentó la divisional.



Octava División: Zona 1: Zona 2: Arg. Vila 2 (Agustín Días y Patricio Martínez) – Dep. Tacural 3 (Matias Castillo, Marcos Ballari y Martin Burgos). A Talleres (MJ) le dieron los puntos ya que Sp. Libertad no presentó la divisional.



Novena División: Zona 1: Talleres (MJ) 3 (Gabriel Moyano, Matias Streitemberger y Ramiro Donoso) – Sp. Libertad 0. Zona 2: Arg. Vila 1 (Lorenzo Ferrero) – Dep. Tacural 1 (Agustin Re).



Próxima fecha (3°): Sportivo Roca vs Talleres María Juana. Libre: Libertad Estación Clucellas.