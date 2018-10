Está en marcha la habilitación de un centro de salud que proyecta a la ciudad

Esta ciudad, muy pronto estará en la avanzada en el tratamiento de afecciones oncológicas, específicamente, pero también en todo lo atinente a la salud, ya que impulsado por la Atilra, está en ejecución en el sureste del distrito un Centro de Alta Complejidad en el que se contempla la más moderna concepción en el tratamiento de la salud, dándole importancia especialmente al paciente, su entorno, confort y contención, más allá de la específica atención de la salud, en ese contexto, diremos que cuando esté concluido el sector de internación, el sector para terapia intensiva estará compuesto por boxes individuales en los que podrá permanecer un familiar del paciente -respetando los requisitos lógicos de precaución para ello-.En este emprendimiento está muy cercano a inaugurarse el Centro Oncológico Sunchales. La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) resaltó que el centro está equipado con novedades en innovación y herramientas de diagnóstico y tratamiento del cáncer, generando alianza con la Foundation Research at Boston, con el objeto de “revolucionar el cuidado de la salud oncológica”.El nuevo espacio oncológico se encuentra en sus últimas etapas de construcción y adecuación de los espacios para la instalación del equipo proveniente de Estados Unidos, llamado TomoTheraphy HDA, logrando muy pronto la inauguración de este centro único en Argentina.En reciente visita, acompañados por el arquitecto que tiene a su cargo la obra, Gerardo Arnodo, pudimos conocer diversos detalles que hacen a la ejecución de la primera etapa de este edificio, constituida por el Centro Oncológico. En tal sentido el profesional se refirió a las dimensiones de las paredes que aislan el búnker, remarcando que "el búnker para braquiterapia tiene paredes de 90 cm. de espesor y la losa también. Mientras que el destinado a Tomo Theraphy HDA - el equipo que vamos a emplazar ahora- la pared que da al sector de trabajo de la gente -médico, radiólogos, etc- tiene un espesor de 1,20m. de ancho, las de exterior de 1,10m y las otras cuatro son de 1,10m, la cubierta es de 1.10 m, la losa es de 1,10, todo de hormigón con hierro, para evitar la radiación son todas normas que viene del Ente Regulatorio Nuclear Argentino, es lo que hay que respetar. Las puertas de ambos búnker tienen plomo por dentro.En el sector de quimioterapia hay "cuatro boxes individuales, que van a tener sillón para la aplicación y sillón para el acompañante, podrán estar los dos en forma independiente. Hay cuatro más. Cada uno de los boxes tienen los gases medicinales, de esa manera, ante una urgencia, al no tener, en este momento la internación -obra que también está en ejecución, pero no tan avanzada- el paciente puede ser atendido".Cabe señalar que todos estos sectores fueron pintados con colores cálidos, "los colores tienen que ver con aportar ánimo a los pacientes y sus familiares".En este centro podrá hacerse trasplante de médula, y hay un sector destinado especialmente a ello.También está contemplado un sector para instalar -más adelante- uno que funciona con positrones -que hace análisis especiales-, todas las paredes están emplomadas, las puertas también lo están.Los consultorios externos son amplios y con mucha luz natural, detalle que se replica en toda la construcción.El sector dedicado a alojar el Tomo Therapy, contempla todas las medidas de seguridad, con paredes de 1,20m., 1,10 m.y 90 cm., los sistemas de alarma para apagar el equipo, cámaras de todo tipo, el sector está listo para armar el aparato."Armarlo es rápido, se hicieron las pruebas mecánicas, pero sólo se podrá irradiar luego que el Ente Regulatorio Nuclear Argentino inspecciones y autorice, no se puede probar nada con rayos hasta que ellos no vengan."En este sector hay un detalle pintoresco sobre el aparato, aparece como un cielo estrellado, porque el paciente, para hacer este estudio tiene que estar a oscuras, para que no quede absolutamente a oscuras "armamos ese cielito", señaló Arnodo, con satisfacción porque, también acá, como en todo lo proyectado para la clínica, se tiene especialmente en cuenta al paciente, su confort y contención, más allá de su curación.La visita guiada nos dio el privilegio de una comunicación telefónica con el Dr. Miguel Muñoz, oncólogo que además será el director médico del Centro quien explicó que el equipo de Tomo Therapy, usa el cobalto y funciona con fotones y electrones que "los fotones son haces que penetran profundamente y electrones que penetran superficialmente, hasta dos o tres centímetros de la piel. Los fotones se utilizan en tumores que están ubicados dentro del cuerpo y los electrones para tumores superficiales, son duales los equipos, tienen esa versatilidad".En reciente parte de prensa desde ATILRA, se puso de relieve que "dicho centro no solamente estará dedicado al tratamiento de todas las formas de cáncer, sino que tiene como objetivos fundamentales dos aspectos más de lo que significa el amplio abanico de muchos trastornos que constituyen el universo de la tan preocupante y respetada palabra “cáncer”. En ese sentido tendrá la posibilidad de utilizar toda la información genética necesaria, con el grupo de instituciones asociadas, para definir con exactitud cada tipo de tumor que tiene cada paciente, que es diferente al de otra persona, aunque sea de un mismo sitio u órgano."Cada uno de nosotros interactuamos en forma absolutamente individual con nuestra enfermedad por medio de nuestro sistema inmunológico. En ese sentido la nueva entidad tendrá la tecnología para utilizar una muestra de sangre para investigar las células tumorales que se encuentran circulando o bien las partículas de esas células que se fraccionan y dejan la información genética del tumor codificada en lo que llama “el ADN tumoral circulante”. Esta técnica tiene un nombre especial y se llama “biopsia líquida”, o sea, obtener un perfil genético de cómo actúa un tumor en especial, sin la necesidad de la obtención de material de tejidos (no hace falta una punción o una biopsia quirúrgica). Esta técnica se encuentra desarrollada especialmente en tumores de pulmón, mama y melanoma."Esos hallazgos genéticos pueden direccionar con certeza el tratamiento, reduciendo notablemente el margen de error. El resultado en muchos casos puede tenerse en el término de un par de horas. El centro se encuentra integrando una red de estudios de un banco de información genética, donde se realizan análisis de las biopsias para encontrar mutaciones de un tumor en especial para decidir un tratamiento. Dicha red se encuentra en la ciudad de Boston, Massachusets, y se denomina Foundation Research at Boston."Miguel Muñoz, quien ejercerá el cargo de director médico del centro a inaugurarse, ha sido invitado a participar en noviembre de la reunión mundial de la citada fundación, que se realizará en Praga, República Checa".