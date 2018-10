"Aumentar la línea agronómica de 200 m no es una solución"

Esta mañana de 8:00 a 13:00 horas se desarrolla la jornada a campo para recorrida de ensayos de trigo, compactación de suelos, control químico de enfermedades y puentes verdes en rotación agrícola, en la EEA del INTA Rafaela.

Se trata de un enfoque técnico o de extensión, siendo los disertantes Lucía Rosetti, Germán Schlie, Marcia Andrea Trossero, Federico Massoni, Rubén Américo Tosolini y Juan Manuel Picco. Es organizado por el INTA y está destinado a productores y profesionales.

"Es una jornada a campo donde participa el área de producción vegetal para hablar de los cultivares de trigo, las enfermedades de esta campaña, las plagas, la compactación de los suelos, lo que necesitamos como cobertura para garantizar ese puente verde que estamos buscando entre dos cultivos de cosecha, los de servicio, y también habrá una dinámica a campo con rolo triturador para mostrar las bondades frente a lo que es un control químico con respecto a la interrupción del ciclo biológico de vicia y avena", destacó Massoni, licenciado en Biodiversidad, durante una entrevista con este cronista de LA OPINION.

El ingeniero agrónomo Picco agregó que "recorrer los ensayos que tenemos en el área, ver los trigos que están espigados, cómo se comportaron, el estado fenológico de los cultivos, el estado del suelo, con y sin labranza, aportando la dinámica con los cultivos de servicios y el rolo".

- ¿Cómo se encuentra el trigo y cuáles son las enfermedades?

- (Massoni) Está atravesando una falta de agua, ahora vinieron algunas lluvias, pero pasaron muchos períodos críticos, sobre todo en la tapa de floración sin agua, que condiciona los rendimientos. Esto trae aparejado una baja incidencia de enfermedades, pero trajo plagas como son las orugas defoliadoras; hay que estar atentos para monitorear a nivel de campo y esperar la presencia probable de la faronta, que es la oruga desgranadora, atacando a la espiga puntualmente y genera pérdidas de rendimiento. No hay que descuidar el trigo en la etapa final del desarrollo y hacer una intervención si es necesario.

- ¿Cómo atacar estas plagas sin usar agroquímicos que dañan tanto a la naturaleza?

- (Picco) Hacer hincapié en el monitoreo, una decisión correcta puede incurrir en un tratamiento de control o no, en caso de corresponder cuál tratamiento hay que hacer.

- (Massoni) La tendencia es tratar de disminuir el uso de agroquímicos (herbicidas, fungicidas, insecticidas), evaluando con buenos monitoreos para tomar mejor las decisiones a campo, en el caso que se requiere utilizar productos selectivos, "banda verde" o con bandas toxicológicas de menor impacto para la fauna benéfica y el ambiente en general, siempre apostando a la sustentabilidad del sistema.

- ¿Hay conciencia entre los productores de usar menor cantidad de agroquímicos?

- (Massoni) Con los cultivos de servicio, los productores salen a competir con el exceso del uso de agroquímicos para mantener el suelo cubierto todo el tiempo con cultivos verdes, tanto sea de renta como de servicio, que lleva a un bajo uso de insumos; la utilización del servicio como abono verde en el caso de una leguminosa el nitrógeno, en el caso de una gramínea de invierno el carbono para la sostenibilidad del sistema agropecuario, considerando que durante muchos años se hizo en muchos casos un monocultivo.

- Está el debate sobre los límites agronómicos, actualmente de 200 m, con un proyecto en el Concejo Municipal para llevar a 500 m, ¿cuál es su experiencia y mirada técnica?

- (Picco) Lo que se aconseja es trabajar de manera correcta, el uso de un agroquímico es una herramienta más dentro de un montón que tiene el productor para poder hacer su producción, lo sabe y lo entiende, a veces no; por eso tiene que trabajar asesorado técnicamente por un ingeniero o un técnico que lo asesore, haciendo hincapié en el monitoreo. Las aplicaciones hay que hacerlas en el momento que se necesitan de manera correcta con las condiciones ambientales, agua y productos que corresponden, para producir de manera correcta sin ir en contra de la salud de una población.

- ¿Los 200 m es lo correcto o debería extenderse el límite?

- (Picco) La cooperadora tiene un lote en el límite periurbano, trabajamos con los 200 m de restricción y luego con las inspecciones. Rafaela marcó una tendencia en cómo abordó el tema hace más de 10 años con esta restricción. Me parece que ir en aumento no es una solución a que el productor haga bien las cosas, aumentar la línea es fomentar una diferencia de criterio entre el productor y aquel que no lo es. El objetivo es que el productor trabaje de manera correcta, que doy fe que lo hace; puede haber casos excepciones que son los que tienen más impacto público donde se hace una macana.

- ¿Quién hace los controles?

- (Picco) Te puedo asegurar que se hacen los controles. En Rafaela está la Secretaría de Medio Ambiente, donde los ingenieros a cargo realizan las inspecciones, tenés que presentar una receta, te autorizan, van a inspeccionar, te habilitan bajos las condiciones que hay ese momento puntual se puede hacer la aplicación; si cambian las condiciones te paran la aplicación.