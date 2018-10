Rendimientos de trigo y lotes sembrados con soja de primera

La semana se caracterizó por la inestabilidad climática, solo un par de días soleados con temperaturas medias, el resto con variada nubosidad y alternancia, con frentes de tormentas y precipitaciones. Las que se manifestaron con muy variadas intensidades. En ciertas áreas también hubo ráfagas de vientos de cierta intensidad y caída de granizo, incidiendo en diferentes grados sobre los cultivos.

La inestabilidad y el ambiente húmedo continuaron abasteciendo las necesidades de los cultivos, generando buenas condiciones y beneficiando a todo lo sembrado y a las futuras siembras. Aunque en algunas zonas puntuales como el este del departamento San Cristóbal y el norte del departamento Las Colonias, la falta de agua comenzó a observarse levemente en algunos cultivos.

Los montos pluviométricos registrados en los distintos distritos de cada departamento, fluctuaron entre 5 y 55 mm, con sectores puntuales como en el oeste del departamento San Cristóbal (Villa Trinidad, Arrufó) donde superaron los 100 mm.

Finalizó el período con descenso de las temperaturas medias diarias, nubosidad, lluvias y lloviznas de bajas intensidades.

Las tareas realizadas en la semana, en la medida en que las condiciones climáticas y de suelo lo permitieron fueron:

a) Proceso de siembra maíz, arroz, algodón, sorgo granífero-forrajero y comienzo de soja de primera, favorecido por las condiciones ambientales y la buena disponibilidad de agua útil en la cama de siembra.

b) Monitoreo de las trampas y detección de la presencia del picudo algodonero y la realización de aplicaciones, si fuera necesario.

c) Cosecha de trigo en los primeros lotes del norte santafesino.

Para el período comprendido entre el miércoles 24 al martes 30 de octubre de 2018, los pronósticos prevén desde el inicio, estabilidad climática, con cierta nubosidad en el comienzo y alguna muy baja probabilidad de llovizna o lluvia de muy baja importancia. A posteriori y hasta el final del mismo, condiciones de estabilidad climática y con un paulatino aumento de las temperaturas medias diarias que fluctuarían entre mínimas de 11 a 21 ºC y máximas de 21 a 33 ºC.

Las previsiones climáticas descritas, no afectarían la realización de las diferentes actividades en los distintos sistemas productivos en la zona mencionada.



TRIGO

El proceso de cosecha comenzó a tener mayor ritmo y con ello fue lentamente aumentando el movimiento de equipos y cosechadoras. Los primeros rindes, en particular en los departamentos del norte del área de estudio, alcanzaron promedios mínimos de 16 a 18 qq/ha y promedios máximos de 29 a 31 qq/ha. Ante estos primeros resultados las expectativas y perspectivas fueron alentadoras y se estimó que los rendimientos promedios de la campaña serían superiores al valor promedio histórico, para dicha área y que alcanzaría valores entre 27 a 29 qq/ha.

Las precipitaciones registradas continuaron sosteniendo la condición del cultivo y cubriendo sus necesidades.

Hasta la fecha el estado sanitario del cultivo continuó siendo muy bueno, sin expresión de enfermedades ni de plagas.

Se observaron, los siguientes estados fenológicos: 4 “preemergencia floral” 41 (vaina de la hoja bandera extendida), 45 (inflorescencia en mitad de la vaina de la hoja bandera), 47 (vaina de la hoja bandera abierta), 49 ( primeras aristas

visibles), 5 “emergencia de la inflorescencia” 51 (primeras espiguillas de la inflorescencia visibles), 55 (mitad de la inflorescencia emergida), 59 (emergencia completa de la inflorescencia), 6 “antesis” 61 (comienzo de antesis), 65 (mitad de antesis), 69 (antesis completa) 7 “grano lechoso” 75 (medio grano lechoso), 77 (grano lechoso avanzado) 8 “grano pastoso” 83 (comienzo de grano pastoso), 87 (pastoso duro) 9 “madurez” 91 (cariopse duro, difícil de dividir) y lotes más avanzados muy puntuales 92 (cariopse duro, no se marca con la uña).



MAÍZ DE PRIMERA

El cultivo de maíz presentó muy buen estado, creciendo y desarrollándose en condiciones óptimas, en un 85%. La humedad fue adecuada y las temperaturas adecuadas para el cultivo. El 15% restante manifestó cierto grado de impacto por los diferentes eventos ocurridos en los distintos departamentos, como caídas de piedras, heladas tardías y déficit hídrico.

En cuanto al estado sanitario del cultivo se encontró muy bien, sin inconvenientes hasta el momento.

Se observaron, los siguientes estados fenológicos: V “estados vegetativos”, V2 (2º hoja desarrollada), V3 (3º hoja desarrollada), V4 (4º hoja desarrollada), V5 (5º hoja desarrollada), V6 (6º hoja desarrollada) V7 (7º hoja desarrollada), V8 (8º hoja desarrollada), V9 (9º hoja desarrollada), V10 (10º hoja desarrollada) y los más avanzados en Vt (panojamiento).