Incertidumbre sobre los subsidios al transporte

(Redacción LA OPINION). - Hay palabras que definen épocas. "Incertidumbre" es la que lo haría en esta etapa que transitamos los argentinos: no sabemos qué es lo que nos depara el futuro, ni siquiera hay una firmeza en cuanto al rumbo a tomar en cuestiones básicas. Esto es lo que se vive en todos los ámbitos y el transporte no es ajeno a ello. Desde hace algunos días, aparecieron declaraciones de referentes de Cambiemos en donde aseguraron que los aportes desde Nación continuarían. Pero no hay nada claro respecto ni a los montos ni al cómo.Así lo certificó el Secretario de Transporte de la Provincia, Pablo Jukic. En diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), señaló que "hay distintas versiones. No hay nada confirmado. En el día de hoy (por ayer) en la sesión maratónica del Congreso, se tratará el Presupuesto. A partir de su sanción, tendremos una mayor claridad respecto de la posición del Gobierno nacional sobre los subsidio"."Arrancamos hace algunas semanas diciendo que no habría más subsidios o que le trasladarían la responsabilidad a las provincias. Pero no los recursos. En las últimas versiones hablan de la creación de un Fondo de Transporte, administrado por el Ministerio de Transporte de la Nación. Pero no se sabe si va a ser discrecional o va a ser como es ahora, que se pagan a Municipios o a las empresas de transporte en función de kilómetros recorridos, cantidad de unidades, de choferes, etc. Estamos a la espera de poder tener un texto confirmado y aprobado por la Legislatura Nacional para saber cuál va a ser la realidad del transporte a partir del 1 de enero", señaló el funcionario provincial.Parte de los subsidios que recibe la Municipalidad de Rafaela para el sistema de transporte público de pasajeros proviene de la Provincia. "Por ley, se corresponde al 5% de lo recaudado al Impuesto a los Sellos. La referencia de distribución es por cantidad de unidades que tiene cada empresa. Está en discusión en la Legislatura en caso de que disminuya la Nación el aporte nacional, se podría incrementar ese porcentaje para duplicarlo o triplicarlo. Pero recién se actuaría en la Legislatura santafesina luego de tener claridad de qué es lo que pasa con los subsidios nacionales", detalló Jukic."Desde el fin de semana se escucharon a diferentes actores (ministro Dietrich, intendente Corral, diputado Angelini) y los mensajes son contradictorios. Se está trabajando duramente en el Congreso. Incluso, mientras se esté sesionando, se van a estar ajustando algunas cosas", indicó y agregó que "hay un tema álgido, que es la diferencia entre el subsidio que recibe el AMBA (Area Metropolitana de Buenos Aires) con el resto del país. Estas cosas tienen que quedar bien reflejadas en el Presupuesto Nacional".El intendente Corral hizo declaraciones diciendo que se crearía un Fondo Compensador por $ 5.000 millones. "Hoy las empresas de la Provincia de Santa Fe reciben subsidios por $ 3.500 millones. Si es esa cifra para todo el país, es bastante escasa", sentenció.