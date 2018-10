Verstappen no fue autorizado para que pruebe una MotoGP

Ver a pilotos de MotoGP y de Fórmula 1 intercambiar disciplinas es algo que siempre llama la atención. Durante el pasado verano, Red Bull organizó un test con uno de los monoplazas antiguos del equipo de Fórmula 1 con Marc Márquez y Dani Pedrosa en el Red Bull Ring que fue todo un éxito de marketing, un área donde la marca de bebidas energéticas siempre vuelca una gran cantidad de esfuerzo.

Resulta bastante común en los últimos tiempos ver a pilotos que compiten en motociclismo probando monoplazas, como también fue el caso del aclamado test de Valentino Rossi con Ferrari y más recientemente el de Jorge Lorenzo con un Mercedes.

Sin embargo, no es tan normal ver a un piloto de automovilismo subiéndose a una moto. Esto último es lo que intentó Max Verstappen, pero la escudería Red Bull se lo impidió al considerarlo demasiado peligroso.

El propio holandés expresó su interés por probar una MotoGP, algo que hubiera sido posible debido a la presencia de Red Bull en el campeonato de la mano de Honda y KTM, si la estructura de Fórmula 1 no le hubiera dado la negativa.

"Me encantaría correr en dos ruedas, pero no me lo permiten. Me he comprado una Harley-Davidson y pregunté al equipo si podía probar una MotoGP porque Red Bull también es patrocinador allí y tenemos un circuito, pero dijeron que no", se lamentó Verstappen.