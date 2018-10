Convocan a productores a actualizar registro vía web

Los productores primarios de la provincia de Santa Fe deben actualizar sus datos en el Registro Unico de Producciones Primarias (RUPP), entre el 16 y el 31 de octubre próximo. El trámite, que deberá realizarse vía web, emitirá una constancia actualizada de inscripción necesaria para realizar gestiones administrativas en los organismos públicos provinciales.Accediendo vía Internet a www.santafe.gov.ar/rupp, el productor debe ingresar con su CUIT/CUIL y contraseña generada en la declaración jurada -DDJJ- anterior. Si no recuerda la contraseña, el sistema le realizará unas preguntas y en caso de contestarlas correctamente, mostrará la clave recuperada.Es importante aclarar que los datos personales que fueron declarados, no deben cargarse nuevamente, ya que los mismos ya están registrados.Se deberá actualizar y/o rectificar lo declarado anteriormente en cuanto los establecimientos productivos y las respectivas producciones primarias que en ellos se realicen, cargando nuevos datos que reflejen los cambios ocurridos entre la última DDJJ presentada y la fecha actual. Esto no implica realizar una nueva declaración jurada, sino rectificar las DDJJ anteriores.De ser necesario podrá agregar o quitar parcelas a los establecimientos productivos ya declarados; como por ejemplo en el caso de cese de un contrato de arrendamiento, o de alquiler de nuevas parcelas lindantes al establecimiento. Sólo en caso que correspondiese deberá declarar nuevos establecimientos productivos haciéndolo desde el panel principal o si existiera motivo alguno, dar de baja los establecimientos productivos, desde el menú producciones primarias, opción baja.Y en lo que respecta a las producciones primarias deberá agregar, quitar y/o efectuar modificaciones a: cantidad de hectáreas implantadas/cosechadas, toneladas cosechadas, producción obtenida, cantidad de animales de determinada categoría o vacas en ordeñe que tiene en este momento, nuevas razas, etcétera, siempre de acuerdo a la actividad primaria que realiza actualmente.Es obligación del productor que desarrolle su actividad primaria en territorio santafesino cumplir con las 3 actualizaciones anuales previstas para la segunda quincena de los meses de febrero, junio y octubre.