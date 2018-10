Ricotti: "el Municipio invierte en el sistema $24 millones anuales"

La Municipalidad de Rafaela sostiene al transporte público de pasajeros con un aporte millonario, sin el cual, el sistema sería claramente inviable. Así lo detalló Daniel Ricotti, Secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Rafaela, quien indicó que, del total de los ingresos, el Estado local determina un total de 16 millones de pesos, a los cuales hay que sumarle otros $8 millones que realiza a través de inversiones en el sistema.

El funcionario, en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) aclaró que "no hablaría de déficit, sino de inversión". "De la totalidad de los gastos (concretados hasta julio y lo que pudimos proyectar hasta diciembre, y con números redondos), el cobro de boleto recaudará 8 millones de pesos. Por los subsidios llegarán (entre Nación y Provincia) unos $23 millones de pesos. Lo que aporta el Estado local son unos $16 millones de pesos desde Rentas Generales para el funcionamiento. Pero se le puede agregar un promedio de 2 minibuses por año, hay que decir que también se le está aportando otros $8 millones de pesos", precisó. En cuanto a los gastos, está claro que el sistema tiene una erogación de $55 millones de pesos.

"Sin los subsidios nacionales, es imposible pensar que pueda haber un mayor aporte o inversión por parte del estado local. Si a partir de enero, estos subsidios no llegarían... en Córdoba hablan de un boleto a $40. Acá no queremos hacer una evaluación y tirar un número. Pero con esos números, te das cuenta que sería imposible continuar así", sentenció.

Ricotti comentó que el aumento que subió el día martes al Concejo ya fue anticipado al menos, a algunos ediles. "Nosotros tuvimos una reunión con la comisión de transporte del Concejo, hace unos 10 días. Estuvo presente el Presidente del Concejo, Raúl "Lalo" Bonino, la concejal Sagardoy y después se sumó Visintini. Le llevamos un informe completo del transporte público, de los ingresos y la actualización de la fórmula polinómica de la tarifa. Seguramente cuando llegue al Concejo -dijo el lunes- se podrá hacer un debate más claro de los números. Lo que se va a hacer es subir en función de la inflación que tuvimos desde diciembre", adelantó.

"Sabemos que en otras localidades han aumentado entre dos y tres veces este año. Nosotros, con un esfuerzo muy grande y por decisión del Intendente -que quiere que el transporte urbano de pasajeros sea una forma de ordenar el tránsito de la ciudad- estamos manteniendo el precio del boleto sin aumento desde diciembre. Pero ya se hace insostenible", justificó.

De acuerdo a la ordenanza vigente, en diciembre debería haber un nuevo aumento. "Seguramente, a fin de año habrá una nueva revisión", anticipó.



LOS SUBSIDIOS, UN SIGNO

DE INTERROGACION

Cuando se lo consultó a Ricotti respecto de los subsidios, indicó que "cuando se puso en marcha la tarjeta SUBE en la ciudad de Rafaela, tuvimos la presencia del Secretario de Transporte Automotor, Luis Molouny, con quien mantuvimos una reunión con el Intendente, analizando diferentes situaciones del sistema de transporte urbano, rafaelino y del país. El comentó que el Gobierno Nacional, en el Presupuesto incorporó ingresos para cada una de las Provincias -Salvo para Buenos Aires- para que puedan hacerse cargo a partir del año que viene, de los subsidios. Por lo que tengo entendido, no hay una partida específica. Por lo tanto, son ingresos generales que después, la Provincia, puede utilizarlos para otras cuestiones".

"Si uno escucha al Gobernador, al área de Transporte de la Provincia, dicen que no están en el Presupuesto y que son para otras cosas. Por lo tanto, el futuro es muy incierto. No tenemos mayor información que esa", agregó el funcionario y precisó: "lo que daría la garantía de sostener los subsidios sería que aparecieran partidas específicas para mantener el sistema de transporte público".



BEGU ANUAL

Otro de los puntos que señaló Ricotti es que ya subió al Concejo Municipal un proyecto para que la renovación del Boleto Educativo Gratuito y Universal sea una vez al año, a partir de diciembre, y no de forma semestral como hasta ahora. "Van a tener de enero hasta marzo para hacer la renovación", dijo.