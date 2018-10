Incrementarán los controles a productores

El Instituto Nacional de Semillas (INASE) incrementará controles para ubicar en esta campaña 2018-2019 a productores que no puedan justificar el origen legal de la semilla de trigo y algodón y hayan infringido la Ley 20.247.

La resolución 109/18 -publicada ayer en el Boletín Oficial- dispuso que en trigo y algodón le serán "extraídas únicamente al productor o remitente que el INASE determine dos muestras de grano en el primer punto de entrega para la verificación del cultivar utilizado".

Asimismo, se elimina el período de reserva obligatoria de la muestra que se encontraba fijado en 90 días y que será regulada a través de convenios de implementación y no masivamente, imponiéndose un criterio de eficiencia en el uso de los recursos.

Tal es el caso del recientemente creado Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), que permitirá la simplificación de los sistemas de información y las obligaciones formales de parte del productor agropecuario, haciendo más eficiente su interacción con el Estado.

En la misma línea, la notificación de los resultados de las determinaciones analíticas y toda información adicional que el INASE posea de cada productor, serán puestos a disposición a través del portal web del organismo, manteniendo la verificación de ingreso por CUIT y Clave Fiscal.



MEDIOS

DIGITALES

Por lo que se suprime la notificación fehaciente al productor dado que en la actualidad las herramientas informáticas a disposición permiten mantener el mismo criterio de información a través de medios digitales, indicó la cartera agroindustrial.

Así a partir de la presente campaña 2018-2019 los inspectores del INASE comenzarán a reforzar controles para detectar a productores que hayan infringido la Ley Nº 20.247 al no poder demostrar el origen legal de la semilla de uso propio de trigo o algodón.

En los fundamentos de la medida se indica que "a fin de ampliar los mecanismos de verificación del origen de la semilla utilizada resulta conveniente ampliar el muestreo a los cultivos de trigo y algodonero, realizando el muestreo de producción en los casos que el INASE así lo determine".

La resolución 109/18 complementa a la 378/18 del INASE, vigente desde fines de agosto pasado, por medio de la cual se determinó que desde noviembre próximo el INASE "recabará y analizará información acerca del uso de semillas, variedades sembradas y su origen legal" (Fuente: NA).