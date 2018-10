"La verdad no la pasé para nada bien, es una acusación sin sentido. Es como un `sommier´ lo que me hicieron, no una cama. Tomó mayor envergadura porque soy portador de apellido y eso no es nuevo", dijo Gastón Mazzacane luego de declarar ante la CAF de la ACTC por su exclusión en la fecha pasada de La Pampa debido a una infracción al reglamento técnico que le permitía a su Chevrolet superar el régimen máximo del motor, lo que suponía un incremento de velocidad.De esta manera y tras conocerse la sanción de una carrera, el platense del equipo Dole Racing no estará presente en la carrera de Olavarría por la tercera fecha de la "Copa de Oro", a disputarse este fin de semana."Fue una acusación sin sentido, supeditada a una imagen de una red social. Veremos cómo continuaremos porque yo estaba bien y corrí bien. Esto es malo para la categoría, es una situación muy fea. Que se tomen cartas en el asunto me parece que está bien", concluyó.