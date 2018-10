En busca de… Adrián Paglini de Universo Retro, protagonista

LP - Muchas veces los sueños de la niñez se convierten en realidad. ¿Dónde y cómo fueron tus primeros años?

A.P. - Tuve una infancia muy feliz, muy linda, a pesar de algunas limitaciones económicas como todos los chicos de clase media de esa época. La verdad es que mis viejos hicieron el esfuerzo y pudieron comprarme bastantes cosas de mi niñez que me gustaban, muñecos y personajes de esa época. Los ochenta fue muy rico en todo lo referido a personajes tanto nacionales como internacionales. Creo que fuimos una de las primeras generaciones consumistas la de esa década con todo el tema de las publicidades, de las figuras, de los juguetes, nos iban llevando a comprar un montón de cosas, también estaban de la mano con un montón de artículos relacionados a eso, de librería, golosinas, objetos en general. Recuerdo esas épocas con mucho cariño, con mucha nostalgia de la linda, de lindas épocas. Eso es lo de los primeros años.

LP - ¿El dibujo fue un tema importante con el tiempo en tu adolescencia y juventud?

A.P. - Sí, el dibujo fue importante en mi vida. Estudié dibujo humorístico poquitos años con Dany Duel que también hacía humor gráfico, pero como que lo mío siempre fue ver los dibujos más que hacer. Me gustaba ver He-Man, Los Thundercats, Los Halcones Galácticos. Soy de esa generación de dibujos del ochenta y cinco, ochenta y seis, donde también estaba Mazinger Z que si bien es más antiguo, lo empezaron a dar en la Argentina a mediados de la década del ochenta, Robotech, Los Súper Amigos. Esos son los dibujitos animados que más me gustaban y que me siguen gustando ahora de grandes.

LP - Las redes sociales contribuyen a la divulgación masiva.

A.P. - Gracias a las redes sociales pudimos expandir un poco lo que es Universo Retro y llevarlo para otros lugares. Ahora tenemos cerca de los cien mil seguidores, son muy activos, participan todo el tiempo comentando sobre productos nuestros y estamos muy agradecidos por esta oportunidad de hacer lo que nos gusta y lo disfrutamos. Y a raíz del programa de radio surgió la oportunidad de poder estar en la televisión así que comenzamos en canal Metro y ahora estamos en canal Somos de Cablevisión, y a través de la plataforma de You Tube salimos para todo el mundo, subimos nuestros programas. Arrancamos con la conducción de Nico Scarpino, y en esta segunda tenemos a Narizota el original. Y estamos muy contentos y agradecidos por poder hacer algo que nos encanta y que a la gente le gusta, y seguir compartiendo estas notas a personajes. Parezco repetitivo pero todas las partes de Universo Retro están unidas y enlazadas y lo que nos lleva adelante es esa pasión, esa nostalgia, esa cosa linda por esos tiempos que vivimos cuando éramos chicos, que si bien crecimos, no nos olvidamos de eso, lo seguimos disfrutando y viendo con los mismos ojos de antes.

LP - ¿A través de qué medios se distribuyen las publicaciones para que lleguen a los interesados?

A.P. - Nuestros productos se venden en casi todo el país, y en Uruguay, en Paraguay, en Ecuador, fuimos expandiendo el horizonte. Intentamos darle la mejor calidad posible tanto a los libros, como a las cartas, como al programa de televisión, es todo un emprendimiento independiente, no nos banca nadie económicamente. Soy el productor, el editor, el coordinador, el corrector, o sea que muchas de las partes soy yo y después trabajo con otros profesionales, diseñadores y dibujantes, parte del equipo técnico que es Universo Retro que hacen posible todo esto. Pero es algo que se hace muy a pulmón, con muchísimo esfuerzo y sin el apoyo de ninguna empresa ni del gobierno, ni nada político. Lo hacemos porque nos gusta, lo hacemos con un fuego sagrado que a mí en lo personal me levanta y me motiva todos los días a tener algún proyecto nuevo, un desafío, a concretar los sueños, a pesar de las vicisitudes de este país y de todos los cambios económicos y tiempos difíciles, hace que cuando uno tiene la decisión de hacer algo, lo lleve adelante y haga esfuerzos dejando de lado la familia cuando viajo, o cuando trabajo los fines de semana y feriados, pero tiene el plus de cuando sale algo y lo concreto que da muchas satisfacciones.

LP - ¿Cuáles son los productos más solicitados?

A.P. - En dos mil once arrancamos con las cartas de Hijitus que las hicimos oficiales, de la Editorial García Ferré, donde tuvimos el privilegio de poder estar con Manuel, de conocerlo, de agradecerle. En dos mil doce hicimos las cartas de Titanes en el Ring, justo para el cincuenta aniversario, donde también conocimos a todos los luchadores, a Paulina la hija de Karadagián, estuvimos mano a mano con el “Ancho” Rubén Peucelle a quien después llevamos a varios eventos, y es increíble porque los veía por la televisión cuando era chico y después poder estar con La Momia verdadera, con José Luis, con el Mercenario Joe, con Pepino, es un sueño increíble. Lo lindo de esto es que me fue acercando con los ídolos. Hasta tuve la suerte de poder conocer a algunas estrellas internacionales de series y de películas como Jane Badler de Invasión Extraterrestre, al actor que hacía de Mike Donovan en esa serie, a Dolph Lundgren el actor que hizo de He-man en la película del ochenta y siete, y esos pequeños gustitos que te van llevando por este lado. Son cosas de la pasión, algunos me ven como un loco, pero esto se entiende o no se entiende, se siente o no se siente, no hay medias tintas.

LP - ¿Te interesa el coleccionismo?

A.P. - También soy coleccionista de álbumes de figuritas, juegos de naipes, figuras de acción. Colecciono todo lo que es memorabilia, útiles escolares, todos con personajes que me gustaban. Caretas, de todo tipo de personajes de la fábrica de Plastirama, juguetes de la empresa Galgo que hacía autitos de Auto Fantástico, de Brigada A, de BJ, de los Dukes de Hazard. De todo. Tengo una vitrina con un montón de cosas que me traen muchísimos recuerdos y me hacen no perder ese niño interior que es lo que me lleva a estar ilusionado con cada proyecto, y a poder luchar y esforzarme, y buscarle las mil y una vueltas para poder concretarlo.

LP - ¿Por qué es importante y exitoso volver a revivir el pasado?

A.P. - Uno es como el arqueólogo de su propia infancia. Uno va reconstruyendo a través de pequeños objetos, recuerdos que tenía perdidos, que tenía borrados, y ese pequeño objeto es como que te reconstruye tu vida. La esencia de lo que fue la niñez, esa época dorada. Ese efecto nostálgico se pasa y necesitás tener otro objeto que te va a dar otra emoción, otra energía. Es ese no sé qué, que te agarra en el pecho de la emoción. Y siempre se da cuando encuentro una figurita, una chapita de Superhéroes, un muñequito, un tatuaje de los chicles, como que me devuelve en cierta forma esos pequeños momentos hermosos de mi infancia. Y ahora yo también intento compartir todo esto con mis hijos Adora y Adam, llamados como los dos príncipes de Eternia. Así que ellos van a ser los herederos de mi colección. Ojalá que entiendan todo esto y lo puedan valorar, y que si en un futuro lo necesitan vender que sepan que para mí valió mucho y que ellos también lo sepan apreciar. Te agradezco mucho por la oportunidad de esta charla.

por Raúl Vigini

[email protected]