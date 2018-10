Cuándo surge la posibilidad de producir cómics*

En el año noventa y siete termino el secundario en Tres Arroyos, hice Industrial, soy Técnico Electromecánico, y me fui a estudiar a Buenos Aires con una novia de ese momento, así que hace veintiún años que estoy en la capital del país. Estudié primero Ingeniería, pasé por Arquitectura y terminé estudiando Diseño de imagen y sonido que es una carrera que me pareció un poco menos estructurada que todo lo demás, así que es mucho más de creatividad como es el cine, y los medios gráficos y audiovisuales. Si bien no me recibí pero cursé más de veinte materias, me quedaron cinco materias afuera. Vi que no podía trabajar de eso porque es una carrera muy cara, necesitás equipos, tener contactos, una familia que se dedique a eso era bastante elitista en esa época, y no veía mucho futuro laboral. Estaba casi recibido y mis trabajos podían llegar a ser de tiracables o algún trabajo que sería de tipo meritorio que no tenía sueldos, todo ad honorem. Y ya estaba arriba de los veintitantos años así que no me podía dar el lujo de trabajar gratis. Después de dos mil uno con toda la crisis fui buscando otros trabajos hasta que en dos mil dos arranqué a querer recuperar un poco de lo que yo tenía cuando era chico: objetos, figuras de acción, muñecos, gracias a que encontré una caja con muñecos de los Super Amigos de Playful de mi infancia que usábamos con mi hermano Sergio, y algunos vasos de la línea Pepsi. Y en dos mil ocho creo el blog de Universo Retro, como para poder compartir toda la nostalgia por estas cosas que me gustaban a mí: las cartas de Cromy, los álbumes de figuritas, chapitas, los vasos de Pepsi, muñecos de He-Man y de Thundercats. Y allí empecé a ver que había muchísimos otros fanáticos, muchísimos otros seguidores, un mundo por descubrir, que no era el único loco, que les gustaban todas esas cosas, y ahí arranca Universo Retro.

De qué se trata Universo Retro

En dos mil ocho arranca Universo Retro como una forma de poder compartir y también relacionarnos con otros coleccionistas que compartían los mismos sentimientos y recuerdos por todos estos personajes de nuestra infancia. Ahí surgió la posibilidad de poder hacer mi propio juego de naipes con personajes que me gustaban a mí, al mejor estilo de las cartas de Cromy de tipo tope y quartet, match 4, que son las cartas donde se juegan con los personajes con las características altura, peleas ganadas, fuerza, velocidad, y bueno, fue hermoso de hacer mi propio juego de cartas con ilustraciones de Pablo Canadé en ese momento y la verdad que fue como un sueño cumplido, la verdad que me lo hice para mí y para Pablo, y después empezamos a ver que había un montón de gente que les gustaba y que compartían los mismos sentimientos que teníamos nosotros hacia esas cartas viejas de Cromy que en ese momento eran consideradas de colección, y con precios altísimos. Empezamos a hacer nuestros propios juegos de cartas como para compartir.

Temas y productos que se desarrollan en la propuesta

En dos mil diez sacamos el primer cómic que es Antología de héroes argentinos, donde también convocamos a grandes artistas con la idea de hacer resurgir a los personajes de la década del noventa que fue una década de gloria de la historieta argentina. Entonces trajimos y contactamos a artistas como Jorge Lucas, Jorge Blanco, Grillo, Molina, que son creadores de personajes tan icónicos como Cazador, Caballero Rojo, Animal Ruano, Camulus, todos personajes que tuvieron su época de gloria en la década del noventa. Y después, con la crisis del dos mil uno, fueron desapareciendo, pero quedaron en la memoria, en el colectivo imaginario de un montón de personas y pudimos hacer historias nuevas. La serie de Antología llegó hasta el número ocho, y paralelamente creamos junto con Sebastián Rizzo que es guionista, y yo en la parte de edición, pudimos sacar el personaje Carlitos que es de él, una especie de héroe pero sin poderes, o sea es más un antihéroe que un súper héroe. Es un jubilado que no tiene trabajo, perdió su señora, tiene varios problemas familiares pero quiere hacer el bien, entonces se “roba” un traje de Batman de una convención y sale a hacer justicia por mano propia con ese traje de la serie del año sesenta y seis de Adam West, y va pasando por diferentes etapas. Cómics también, hicimos unas doce publicaciones aproximadamente, donde después el personaje se iba relacionando con otros conocidos. Esa es la etapa del cómic.

Otras actividades que se organizan dentro de la propuesta

Tuvimos nuestros propios eventos que se llaman BA Cómic y Universo Retro Expo donde pudimos aprovechar la experiencia que habíamos tenido de ir a otros eventos y poder encontrar lo que nos gustaba en exposiciones, actividades, que el que concurriera al evento tenga algo para ver más allá de pagar una entrada y stands comerciales. Nosotros quisimos darle una experiencia al visitante y al espectador, que se lleve algo, un recuerdo, una nostalgia, algo lindo, que le pueda comentar al hijo, los juguetes con los que jugaba papá, o a su vez el hijo que le pueda decir lo que conoce. Pudimos hacer y creo que lo logramos un evento familiar, y fuimos homenajeando a los diferentes referentes que a nosotros nos gustaban. Fue como una excusa de poder invitar a los luchadores de Titanes en el Ring, luchadores de Lucha Fuerte, Manuel García Ferré, Carlitos Balá, Tristán, Emilio Disi, y tantos más. Siempre dándole el reconocimiento y la importancia a esos artistas que marcaron nuestra infancia. Siempre la intención fue como darles un agradecimiento a esas personas por habernos dado tanto, que tengan un acercamiento con su público, y que ese público pueda agradecerles. Eso es lo referente a los eventos.

El emprendimiento es multimedia ¿Mediante qué espacios de comunicación?

En dos mil catorce nace Universo Retro radio. Todo surge por el mismo lado de querer difundir esta movida de artistas argentinos, de personajes nuestros y de afuera. Hicimos cuatro años seguidos de radio donde también nos dimos el gustazo de entrevistar a todos los referentes de nuestra infancia como Carozo y Narizota, el Topo Gigio, las voces originales, Fernando Lúpiz por el tema de El Zorro. Infinidad de artistas que nos llenan el corazón. Y siempre con esa idea de poder difundir y que todo esto no se pierda, que las nuevas generaciones los conozcan y que estas queridas personas tengan su reconocimiento en vida que es como nosotros consideramos que hay que hacer los homenajes. En dos mil dieciséis hicimos el libro de homenaje a Carlitos Balá, la biografía oficial de él, que corrigió, nos pasó fotos, estuvimos en contacto, el libro lo escribió Rubén Carrera que es su fanático número uno reconocido por el mismo Carlitos. Eso es increíble porque yo miraba el programa desde Tres Arroyos, ni siquiera tuve la oportunidad de mandarle el chupete para que lo tiren en el Chupetómetro y después me encontré con un libro editado, en la casa de Carlitos tomando algo, sentado con él, mano a mano, charlando de anécdotas, la verdad que se hizo una relación hermosa, él vino a varios eventos que organizamos gracias al libro, lo presentamos dos veces en la Feria Internacional de Libro en Buenos Aires con una cantidad de gente impresionante, más de mil personas, y él estuvo firmando hasta el final, cuando se fue el último, porque es una persona muy humilde, respetuosa, que quiere y valora a los fanáticos, que sabe que sin ellos él no sería lo que es, así que fue un lujo inmenso y sigue siendo. Quedó una hermosa relación, hace poquito le llevé para que conozca a mi hijo que nació hace seis meses. Es una de esas personas hermosas que uno no se arrepiente de haberlas conocido, porque me ha pasado que habiendo conocido ídolos de mi infancia cuando los ves de grandes desencantan. Pero Carlitos es todo lo contrario, lo terminé queriendo más de lo que lo quería. En dos mil diecisiete hicimos el libro de Jorge de los Ríos que es dibujante de la revista Anteojito, hizo más de mil quinientas tapas, también tapas de Canal TV, y todas las figuritas de nuestra infancia, trabajó muchísimo. Ese libro lo hicimos con Diego Arandojo también. Este año estamos haciendo el libro de José Luis García López “Una vida entre Superhéroes” que es el dibujante que hacía todos los dibujos que se usaron para los álbumes de figuritas y las cartas de Cromy de los Súper Amigos, es decir los Superhéroes de la generación del ochenta que veíamos cuando éramos chicos. Así que crecimos con sus personajes, él es español pero se vino a la Argentina a los cinco años, estuvo hasta los veinticuatro, se fue a Estados Unidos que es donde hizo toda su carrera fuerte, pero acá también trabajó en Columba y otras editoriales más. Este año tenemos la oportunidad de que venga y de poder hacer su libro, homenaje oficial autorizado por él, que es otro de los lujos que nos pudimos dar.

*El texto pertenece a la entrevista realizada por Raúl Vigini a Adrián Paglini de Universo Retro