Debutó el "Concejo joven" con 11 proyectos muy debatidos

Durante más de dos horas y media, en la mañana de ayer se desarrolló el primer "Concejo joven" con 11 proyectos aprobados que fueron muy debatidos por los alumnos (8 mujeres y 3 varones) pertenecientes a 11 escuelas secundarias, ocupando las bancas y los concejales se ubicaron cerca de ellos, en una sala sesiones repleta de alumnos, docentes, directivos y familiares. Faltó el Colegio San José, cuyo proyecto es sobre una feria de empleo joven (involucra a la escuela laboral e ITEC), porque sus alumnos estaban de viaje en Rosario, programado desde marzo. Raúl Bonino presidió la sesión, secundado por Franco Bertolín y Claudia Galdinal, expresando que "es primera vez que funciona el Concejo joven. Para mí es un honor participar de este evento, agradecer a los concejales, acompañando a los alumnos a diferentes lugares, con dudas e incertidumbres".

* EETP “Nicolás Avellaneda” sobre establecer un parque temático vial: Joel Nuñez dijo que "necesitamos normas viales para calmar los accidentes en las calles de la ciudad, planteamos este proyecto para establecer prácticas, concientizar a niños y jóvenes cuando sean grandes, mientras vemos a automovilistas y acompañantes sin cinturón, motociclistas sin casco". El proyecto se votó con 9 a favor y 2 en contra.

* EESO “Domingo de Oro” sobre implementar programa “Aprendiendo a convivir”: Virginia Arrieta manifestó "dos tópicos la violencia de género y la educación para aportar solución a este grave problema social. En Rafaela la Asociación Florentina (hoy inaugura su casa) recibe a 50 personas por mes que hacen consultas por violencia, 80 denuncias por mes en la comisaría de la mujer, cuántos no denuncian. Este problema refleja algún tipo de violencia a la mujer, afecta la dignidad y la libertad, la seguridad personal de la mujer, es una violación de los derechos humanos, que viene de años. Hay que generar cambios con 3 etapas: sensibilización, concientización y participación ciudadana". A pedido de Tomás Corrado (de la Misericordia), se modificó el artículo 4 con el apoyo psicológico a las víctimas y a los agresores. Se aprobó con 10 votos a favor y 1 negativo.

* "Escuela de la Plaza” sobre informe sobre servicio de minibuses: Marina Zimmerman sostuvo que "el recorrido de la línea 2 no se presta de la mejor manera, las 5 líneas son insuficientes, hay barrios que no ingresan, las unidades tienen ventanas, techos y asientos rotos, ausencia de rampas, mal diseño de las garitas porque llueve, el horario excluye a trabajadores en la madrugada. Proponemos cabinas y ventanas blindadas, y no hay cámaras de video vigilancia". Tuvo 10 votos afirmativos y 1 abstención.

* EETP “Guillermo Lehmann” sobre la creación de un registro de instaladores eléctricos: Marcos Fioramonti planteó "el problema de seguridad eléctrica, Litoral Gas hace inspecciones antes de habilitar servicio y en la parte eléctrica no se hace. El registro debe tener 3 niveles: 1) profesional universitario, 2) nivel técnico y 3) idóneo sin estudio tiene que rendir un examen. Existen muchos accidentes eléctricos, incendios, no tienen térmicas o disyuntores adecuados". Fue aprobado por la totalidad.

* EESO N° 615 sobre la creación de las olimpíadas culturales de la ciudad de Rafaela: Valentina Cavanna fundamentó que "se necesitan espacios recreativos para los estudiantes y propongo 2 o 3 veces al año". Corrado propuso cambiar el artículo 2) para incluir a representantes de las secretarías de Educación y Cultura municipal, de la Regional III de Educación y las escuelas secundarias. Fue aprobado por unanimidad.

* EESO “Joaquín Dopazo” sobre la creación de un Centro de Atención Primaria Veterinaria (CAPV): Melody Fenoglio aclaró que "es para mascotas domésticas, sin internación, si es grave se deriva a un centro privado. Hay inconvenientes en la sociedad, enfermedades por mordeduras, riesgos para motociclistas y ciclistas, rompen las bolsas de residuos domiciliarios". Tuvo 7 votos aprobados y 4 negativos.

* Colegio Misericordia sobre promover campañas de concientización sobre la función de las guardias médicas en Rafaela: Corrado señaló que "se busca mejorar la eficiencia de las guardias. Hay problema en Rafaela con las guardias médicas, se hicieron 400 encuestas de las cuales 300 entre familiares y 100 en zonas periféricas. Nicolás Bonafede de la guardia del Hospital mencionó que ha 400 consultas diarias de Rafaela y zona, 20% urgencias o emergencias. En 2015 se habilitó la nueva guardia con 2 médicos fijos y 3 refuerzos, que colapsa por problemas banales como gripe o angina, hay demoras en la atención, el médico de guardia sufre el desgaste. La solución con campañas de concientización, un convenio entre el Municipio y la Provincia para mejorar trabajo". En la votación hubo 7 positivos, 1 abstención y 3 negativos.

* EESO “Mario Vecchioli” sobre la creación del Programa Municipal de Huertas Comunitarias: Antonela Herrero expuso que "ante la situación económica actual, promover el hábito saludable, la cultura del trabajo, en terrenos públicos y privados, las familias reciban alimentos y venden en ferias, y dar a las escuelas; trabajo con INTA, CCIRR y universidades". Fue aprobado con 9 votos y 2 negativo.

* EETP “Malvinas Argentinas” sobre brindar asistencia a niños hijos de estudiantes secundarios: Alina Tardivo lo justificó para "asegurar un cupo para los hijos de los padres que cursan la secundaria, hay chicas que dejaron la escuela porque no tenían quien cuidarlo, la escuela es obligatoria y es el futuro para las madres". En el momento de votar tuvo 9 a favor y 2 abstenciones.

* EESO “Mahatma Ghandi” sobre realizar intervenciones para mejorar el servicio de minibuses: Sharon Leguiza cuestionó que "no pasan a horario, de los 320 alumnos de esta escuela 150 viajan en colectivo, no alcanzan con el refuerzo, entonces los alumnos caminan o se vuelvan a casa. Solicitar al DEM mejorar el servicio y adquirir nuevas unidades de minibuses". Fue aprobado por los 11.

* EESO “Luisa Raimondi de Barreiro” sobre complementar el protocolo de residuos: Julieta Buyatti propuso "cambiar hábitos, incorporar reciclaje, charlas a instituciones paras jóvenes, uso de las bolsas, evitar material descartable, separar los residuos, utilizar residuos como abonos. Beneficios: prolongar vida útil de los residuos". Se modificó puntos de acopio por tachos para ubicarlos en la ciclovía, el autódromo, Balneario y bulevares. Tuvo 6 votos a favor y 5 en contra.