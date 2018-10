Carta de lectores

Otra respuestaSr. Director:Respecto a la réplica a mi carta (Eperlecques) que escribiera el Sr. Héctor González, quiero decir lo siguiente:1) El lector evidentemente no tiene compresión de texto, porque saca conclusiones contrarias a todo lo que expresé, a su conveniencia.2) No sólo no tengo afinidad ni admiro a Hitler sino que, como judía, tengo familiares directos perseguidos y muertos por los nazis.3) Si hubiera seguido mis cartas desde enero 2016, y si hubiera leído conscientemente mi última carta, se daría cuenta que soy crítica aguda de este gobierno desde sus comienzos, como también he denunciado desde muy temprano la cleptocracia del gobierno K, que cada vez tiene más pruebas en la Justicia, quizás las pruebas que nadie pudo prever posible obtener.4) Lo de quién miente, quedará a criterio de cada lector.Muchas gracias.Rafaela