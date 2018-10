Carta de lectores

“A ese barrio no voy”Sr. Director:Los ciudadanos que viven dentro de los barrios “populares” en la ciudad de Rafaela suelen ser juzgados y mal vistos por las demás personas que componen la población, debido a que habitan en determinadas zonas que se encuentran en la periferia de la ciudad. Se cree la errónea idea de que los que habitan los sectores que se encuentran en las afueras como el barrio 17 de Octubre, 2 de Abril, Monseñor Zazpe, Güemes, Italia, entre otros, son ladrones, traficantes de drogas, no trabajan, no estudian y, sobre todo, no aportan nada a la sociedad argentina. Hace un tiempo, cuando tenía que realizar un trabajo en grupo para la escuela, un compañero me dijo que no quería ir al barrio 17 de Octubre, en el cual actualmente vivo, ya que le iban a robar. En esta última frase queda demostrada la situación que atravesamos las personas que habitamos en los barrios populares y la cantidad de prejuicios que debemos enfrentar en congruencia con el estigma social que nos reduce a ser seres delincuentes, drogadictos y violentos hacia los demás. Los juicios previos que se establecen dentro de la sociedad sobre cómo son y cómo se comportan los ciudadanos que se encuentran en las afueras de la ciudad, traen como consecuencia que muchos de los que viven en estos barrios se avergüenzan al decir el lugar en el que residen y otros se niegan a pertenecer a dichos barrios.Es de extrema necesidad que dejemos de adoptar prejuicios que nos privan de conocer la historia personal de los ciudadanos que habitan en estos barrios. No se puede negar el hecho de que existen delincuentes que provienen desectores “populares” de la ciudad como también hay ladrones que viven en otros barrios que no son juzgados usualmente por rafaelinos. Por esta y otras razones, es necesario que nos dediquemos unos segundos a reflexionar, como seres humanos razonables que somos, en aquellos pensamientos y expresiones que comunicamos sobre las personas sin antes conocerlas a la perfección, ya que podemos estar perjudicándolos sin justificación alguna.Gracias a nuestros nefastos comportamientos muchos de ellos son reducidos a ser ciudadanos “peligrosos” por el simple hecho de pertenecer a un determinado lugar y no nos damos la oportunidad de pensar que ellos también son personas trabajadoras, honestas y que muchos jóvenes estudian para contribuir al país el día de mañana. La realidad que nos envuelve, hoy en día, nos lleva como ciudadanos a desconfiar. Pero es de suma importancia no adjudicarles la responsabilidad a todas las personas que viven en la periferia de la ciudad ya que el peligro está presente a toda hora y, sobre todo, a lo largo y ancho del territorio rafaelino.DNI 42.700.463Alumna de 5º año 3ª división EESO Nº 428 “L.R. de Barreiro”