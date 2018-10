Se viene el torneo "Ciudad de Rafaela"

La 1ra edición de la Copa "Ciudad de Rafaela" de golf, presentada por New Holland - Grosso Tractores, organizada por el Jockey Club de Rafaela y con el apoyo de la Federación de Golf del Sur del Litoral, la Municipalidad de Rafaela, y Parra Hotel & Suites, se desarrollará los días 27 y 28 de octubre bajo la modalidad medal play 36 hoyos.

El certamen se disputará en las siguientes categorías: Caballeros, 0-9, 10-16, 17-24 y 25-36, Damas categoría única. Cinco premios por categoría, premio a Mejor gross Caballeros y Damas. Copa Federación. Premio Mejor Neto 36 hoyos. Premio Mejor Approach día domingo.



TORNEO

El sábado 20 de octubre se disputó el torneo Parabrisas Rafaela. Los resultados fueron los siguientes: Caballeros 0-9: 1) Daniel Demonte con 73 golpes, 2) Gerardo Barberis Long con 73.

Caballeros 10-16: 1) Jorge Machado con 70 golpes, 2) Hernán Maidana 72.

Caballeros 17-24: 1) Gustavo Armando con 70 golpes, 2) Mario Astesano 70.

Caballeros 25-36: 1° Gustavo Tita con 73 golpes, 2) René Gandolfo 74.

Damas: 1) Florencia Sapino con 60 golpes, 2) Irene Berzero de Molfino 80. Mejor Approach: Héctor Molfino. Best Drive: Daniel Demonte.



DESCENSO EN INTERCLUBES

Este fin de semana se jugó el Interclubes organizado por la Asociación Argentina de Golf, donde el Jockey Club disputó el torneo de quinta división en Praderas de Luján.

Luego de un buen arranque, el equipo integrado por Franco Perotti, Agustín Tita, Nicolás Demonte, Alejandro Riachi, Gabriel Carlucci y Maximiliano Belfiori no pudo mantener la categoría y finalmente descendió a sexta.

El equipo anfitrión logró puntaje perfecto en la jornada final, sumó 16 unidades, y ganó de local. También ascendieron Bell Ville Golf Club y Potrerillo de Larreta que culminaron en la segunda y tercera ubicación con trece y diez unidades respectivamente. Sirio Libanés, El Paso y Chacabuco mantuvieron su lugar, mientras que descendieron Jockey Club de Rafaela, Mar del Plata y Jockey de Santa Rosa.