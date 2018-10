Inauguraron accesos a dos localidades

El gobernador Miguel Lifschitz inauguró, ayer, obras de acceso a las localidades de Colonia Fidela y Colonia Hugentobler.En primer lugar, dejó formalmente abierto el estabilizado granular en la Ruta 81s, en el tramo que va desde Pueblo Marini a Colonia Fidela. Con una inversión de más de 43 millones de pesos y una longitud de 8.75 kilómetros, los trabajos garantizan un ingreso seguro a la localidad en cualquier condición climática.Lifschitz destacó la importancia de las obras, porque "permiten una salida a los productores y un acceso a la escuela, al tiempo que mejora las condiciones de vida de las familias que viven en la zona. Son parte del plan de infraestructura que llevamos adelante y que tiene como sentido mejorar las posibilidades productivas de la provincia"."Priorizamos la inversión en el interior para brindar las mejores condiciones para el desarrollo de los pueblos, la vida en el campo y de quienes tienen el compromiso y la responsabilidad de producir la enorme riqueza que genera Santa Fe año a año", afirmó."Lamentablemente, una parte de esa riqueza se va de la provincia todos los años y no vuelve, pero todos sabemos lo importante que es el aporte que hacemos a la economía nacional y lo importante que es para el desarrollo del empleo y la economía de nuestra provincia", mencionó el gobernador."El año que viene, solamente de retenciones por la exportación de productos agropecuarios, desde la provincia vamos a aportar al Tesoro Nacional 90 mil millones de pesos. Ese dinero va a fortalecer el presupuesto nacional y nada de eso va a volver a Santa Fe, pero nos da una idea de la potencia y la capacidad de producir que tenemos en la provincia".Por su parte, el presidente comunal de Colonia Fidela, Ireneo Astesana, aseguró que “desde hace mucho vivimos tiempos complicados en esta zona porque no teníamos una salida para la producción de leche, los chicos no podían llegar a la escuela y, en caso de que alguien se enfermara, la complicación era mayor”. Por ello, agradeció la obra que permitirá revertir esa situación.A su turno, el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo señaló que “uno de los temas que hemos trabajado con el gobernador y los ministros Saglione y Garibay era darle accesibilidad permanente a los pequeños pueblos”, y subrayó que ese tipo de obras “generan gran impacto en la actividad económica y en la producción”.En el acto, realizado en el salón comunal debido a las condiciones climáticas, también estuvieron el ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay; el diputado provincial Omar Martínez; el subsecretario de Regiones, Municipios y Comunas, Pablo Pinotti; y el coordinador de la Región 2 Nodo Rafaela, Fernando Muriel, junto con autoridades provinciales, comunales, docentes y alumnos de escuelas de la zona.El primer mandatario provincial inauguró las obras de estabilizado granular del acceso a la localidad, desde la Ruta Provincial 280s. Con una inversión de más de 25 millones de pesos, los trabajos se extienden a lo largo de 6.5 kilómetros, garantizando el ingreso seguro, en cualquier condición climática, favoreciendo el transporte de la producción de los establecimientos lecheros, así como el traslado de cereal.Previa recompactación de la base, se realizó un estabilizado granular como superficie de rodamiento en un ancho de 6 metros. Además, se ejecutaron terraplenes, se procedió al desbosque y destronque, y se construyeron alcantarillas de hormigón para el libre escurrimiento del agua.“Este un pueblo pequeño como muchos otros que tenemos en la provincia pero donde se produce mucho, se contribuye con la riqueza de la provincia y el país, se moviliza la economía y se sacan los productos que van a alimentar al mundo, lo que es una de nuestras grandes fortalezas”, dijo el gobernador.En tanto, el presidente comunal Heraldo Berra, señaló que “la obra es invalorable para la gente de nuestra colonia. Es una obra que hacía falta y es fundamental para el desarrollo del campo, por lo que agradecemos al gobierno por tenernos en cuenta. Somos una población muy chica y este gobierno ha llegado para solucionarnos un problema muy importante como el de la transitabilidad”, finalizó.Por último, el senador departamental Alcides Calvo recordó las inundaciones y sequías que vivió la zona y señaló que “hoy vemos todo lo que está sembrado y ojalá las medidas económicas nos ayuden con los precios para recuperarnos”.Antes del acto formal, el gobernador realizó el corte de cintas para inaugurar el acceso y además, visitó el edificio de la sede comunal construido mediante el Fondo de Obras Menores e inaugurado en junio de 2017.También estuvieron, los ministros de Infraestructura y Transporte, José Garibay; y de Obras Públicas, Pedro Morini; el diputado provincial Omar Martínez; el secretario de Regiones, Municipios y Comunas, Pablo Pinotti; el subadministrador de Vialidad, Rafael De Pace; y el coordinador de la Región 2 Nodo Rafaela, Fernando Muriel, entre otras autoridades.