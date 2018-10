Mamá Carina seguramente que volvió a vivir un día de la madre por demás que feliz; como tantas otras madres cremosas. “Me dijo mi vieja antes del partido que la última vez que había hecho dos goles fue en aquel partido contra Racing”, contó Marco Borgnino y confesó entre risas: “y me dijo que lo vuelva a hacer”.



La referencia data de octubre de 2016, en aquel encuentro que la ‘Crema’, también dirigida por Llop, le ganaba 3-2 a la ‘Academia’ con dos tantos de Borgnino, y también previo a un día de la madre.



La historia se repite. Borgnino, vuelve a marcar por duplicado y Atlético se reencuentra con la victoria luego de tres caídas seguidas en la B Nacional, algo que le costó la salida a Bottaniz.



“Estoy muy contento, sabíamos que teníamos que revertir la imagen que veníamos dando, veníamos de tres caídas consecutivas y con la llegada del ‘Chocho’ el incentivo en el grupo estuvo bien y lo demostramos en la cancha, con mucha actitud”, declaró Marco Borgnino, autor de los dos tantos.



El cambio de mando parece que fue positivo, “el equipo cambió con respecto a los otros partidos, en lo anímico nos hizo bien”, advirtió Borgnino, que luego sumó: “El equipo demostró otro carácter a lo que fue el partido ante Brown de Madryn, volvió el equipo que fue ante Lanús. Muy contento por volver a ser lo que éramos antes”.



En lo personal, “estaba soñando volver a jugar, estuve mucho tiempo parado por la lesión, de tomar confianza y espero que esto sea un incentivo para lo que viene”, remarcó el delantero surgido de la cantera albiceleste.



Con respecto a su posición en el campo de juego, Borgnino contó: “Chocho me preguntó cómo me sentía de media punta, el último partido con Tigre en Primera había jugado igual y me dijo que tuviera hambre de gol y me iba a ubicar en esa posición, me da confianza”.



El segundo ciclo de Llop se puso en marcha y fue con una victoria. El fin de semana Atlético tendrá descanso y recién volverá a jugar el sábado 3 noviembre, tiempo que viene bien para trabajar en pos de seguir creciendo como equipo. “Más que nada para seguir trabajando, tuvimos una semana nomas. Dentro de todo, la mayoría de los jugadores lo conocíamos pero está bueno tener una semana más para que Chocho pueda trabajar de manera tranquila antes del próximo encuentro”, cerró Marco Borgnino.