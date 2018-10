Bochas: comienza el Mundial en China con Morella Triverio

La Selección Nacional de Bochas iniciará hoy el Campeonato Mundial de China 2018, en la especialidad Zerbin, que se disputará en la ciudad de Jiaxing. El torneo se jugará en las categorías Juvenil (Sub 18 y Sub 23 Varones) y Femenino.

El equipo femenino está integrado por la jugadora humbertina Morella Triverio, quien representa al Club Sportivo Ben Hur de nuestra ciudad. Sus compañeras son Romina Bolatti (quien ya ha sido campeona mundial, oriunda de Sarmiento), Daniela Garetto, Milagros Pereyra y Carla Cabrera.

En cuanto al equipo de varones, dirigido por José Gáspari, se integra con Gastón Demarco, Lucas Hecker, Lúcas Zampedri, Facundo Capdevilla y Renzo Farías.

En el Sub 18 se jugarán las especialidades Individual, Duplas y Combinado. En tanto que en el Sub 23 lo harán en la rama tiro: Tiro de Precisión, Tiro Progresivo y Tiro Rápido en Duplas. Las chicas, por su parte, competirán en las 6 disciplinas. Un total de 26 países son los que están presentes.